В Казахстане с 8 июля вводятся ограничения на экспорт пшеницы, муки и семян подсолнуха. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Из страны запрещено вывозить больше 550 тысяч тонн пшеницы или меслина (смесь пшеницы и ржи), больше 370 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки и более 15 тысяч тонн семян.

Квоты вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны и будут действовать до 30 сентября.

В прошлый раз Министерство сельского хозяйства Казахстана вводило квоты на вывоз зерна и муки в апреле. До 15 июня из страны нельзя было вывозить более 1 млн тонн пшеницы или меслина, а также более 300 тонн муки.

С 1 июня Узбекистан запретил экспорт подсолнечного и хлопкового масла, а также семян подсолнечника и других масличных культур.

Ситуация с производством и импортом муки в Узбекистане

Узбекистан завозит большую часть (около 90%) объёма зерновых из Казахстана. В 2020 году узбекская сторона закупила в Казахстане зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а в 2021 году объём поставок круп составил 648,3 млн долларов (97,9% от общего объёма импорта), а муки — 92,9 млн долларов (97,2%).

Объём поставок казахской муки оценивается в 372,9 тысячи тонн (+9% к 2020 году), что составляет четверть экспорта казахстанской муки. Тогда как внутреннее производство в Узбекистане составляет 1,8 млн тонн (-6,8%).

Источник: Госкомстат.

В январе-мае 2022 года Узбекистан увеличил закуп пшеницы и муки из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объём ввоза пшеницы в стоимостном выражении вырос на 33,4% — с 245,9 млн до 328,2 млн долларов, муки — с 34,2 млн до 46,9 млн долларов (+37,2%).

Узбекистан также завозит маличное сырьё из Казахстана. По данным Госкомстата, в январе-ноябре 2021 года страна импортировлаа масличные семена и плоды на 41,6 млн долларов.

При этом внутреннее производство ещё не сравнялось с показателями прошлого года. За пять месяцев 2022 года мукомольные предприятия произвели 783,2 тысячи тонн муки, что на 4000 тонн или на 0,5% меньше по сравнению с январем-маем прошлого года.

Объём производства семян хлопчатника упал на 18,6%, растительного масла — на 28%.