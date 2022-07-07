Служба скорой медицинской помощи получила 6 миллионов 245 тысяч вызовов за шесть месяцев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По вызовам были госпитализированы 570,8 тысячи человек. Больше всего обращений на номер «103» поступило в Ферганской — 719 тысяч, Андижанской — 666 тысяч и Ташкентской областях — 623 тысячи, а также в Ташкенте — 622,5 тысячи вызовов.

В первом квартале прошлого года в «скорую» позвонили 5 миллионов 811 тысяч раз.

«В этом году за шесть месяцев в скорую поступили 11,1 тысячи вызовов о заболевании коронавирусом или подозрении на него», — сообщил руководитель диспетчерского центра координации службы скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Давлатбек Юлдашев. Это на 433,9 тысячи вызовов меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Он сообщил, что сейчас количество поступающих вызовов растёт, поэтому сформированы компактные медбригады.

Напомним, в июне по постановлению президента Шавката Мирзиёева началась реогранизация система скорой помощи. Создан Республиканский центр скорой медицинской помощи с 14 региональными филиалами, внедряется единая вертикальная система управления.

До 1 сентября 2023 года по всей стране будет внедрена электронная автоматизированная система управления «скорой».