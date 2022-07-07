28 июня состоялась встреча президента компании Schiever с представителями СМИ. Мероприятие прошло на складе французской сети магазинов bi1, вышедшей на рынок Узбекистана в 2021 году. Участники мероприятия ознакомились с работой склада и товарами, отправленными на экспорт в Таджикистан.





Для производства товаров под собственной торговой маркой (СТМ) bi1 были отобраны 120 производителей товаров разных категорий. Вся СТМ-продукция прошла три этапа проверки качества:

дегустация;

лабораторные исследования;

аудиты производства.

О причинах запуска экспорта

Недавно Schiever отметил шестилетие своего присутствия на рынке Таджикистана. В стране представлено сразу два бренда компании — сеть гипермаркетов «Ашан» (по франшизе) и сеть магазинов низких цен bi1.





«После выхода на рынок Узбекистана мы сразу поняли, что важно запустить экспорт СТМ-продукции bi1 в Таджикистан. Такое решение было принято в связи с тем, что в Узбекистане развито производство всех видов товаров хорошего качества. Работая с узбекскими производителями, сеть магазинов bi1 помогает им расти и развиваться. Цель bi1 — обеспечить покупателям доступ к товарам хорошего качества по низким ценам. У компании получилось производить такие товары в Узбекистане, поэтому логично наладить их экспорт в другие страны, где присутствует Schiever", — отметил Венсан Пик, президент компании Schiever.





Экспорт товаров в Таджикистан — это не только налаживание сотрудничества офисов Schiever, но и развитие отношений между двумя странами СНГ. Это положительно повлияет на обе страны по двум причинам:

Поставки позволят расширить ассортимент доступных и качественных товаров для потребителей Таджикистана. Экспорт послужит развитию производителей из Узбекистана, помогая им выйти на рынок другой страны.





О подготовке товаров к экспорту

Сеть магазинов bi1 уже отправила первую партию экспорта в Таджикистан, состоящую из 340 наименований товаров в количестве 90 тысяч единиц следующих категорий:

«Кондитерские изделия»;

«Сухие завтраки»;

«Чай, кофе и напитки»;

«Детское питание и товары для детей»;

«Овощные и фруктовые консервы»;

«Приправы и специи»;

«Снеки и перекусы»;

«Корма и товары для животных»;

«Бытовая химия и товары для дома»;

«Текстиль».

Товары 10 собственных торговых марок, произведенные в Узбекистане, будут продаваться в магазинах bi1 и «Ашан» в Таджикистане.





«Все 340 товаров прошли оценку соответствия всем нормативным документам Узбекистана. Это гарантирует, что наши товары прошли все этапы проверки качества и безопасности. Также в кратчайшие сроки — всего лишь за один месяц — в сотрудничестве с «Узбекэспертизой» были получены сертификаты происхождения на товары, что дает Таджикистану преимущество в ценах при растаможивании товаров. Нам важно, чтобы товары bi1 в Таджикистане продавались также по низким ценам. Для удобства покупателей информация о товарах была переведена на таджикский язык. Перевод напечатан не на отдельном стикере, а непосредственно на упаковке продукта. Каждая упаковка содержит информацию на трех языках: узбекском, русском и таджикском", — поделилась деталями подготовки товаров к экспорту Ольга Кондратьева, директор по закупкам Schiever Uzbekistan, имеющая девятилетний опыт работы на позиции руководителя отдела закупок СТМ в «Ашан» в России.

О перспективах развития сотрудничества

В следующие поставки будут включены свежие продукты, а также специальное оборудование для ритейла. Например, роллсы (стеллажи на колесиках), которые были сделаны по заказу bi1 для удобной отгрузки товаров из машины. Такие же роллсы отправлены в Таджикистан вместе с товарами для дальнейшего использования.





Сеть bi1 планирует расширить список товаров под собственными торговыми марками до 1000 наименований. Количество экспортируемой продукции будет увеличиваться вместе с расширением перечня товаров СТМ.





О сети магазинов bi1

Bi1 входит в состав французской группы компаний Schiever. Компания основана в 1871 году во Франции, сейчас она также присутствует в Польше, Таджикистане и Узбекистане. В компанию входят bi1, Auchan/"Ашан" и Kiabi (оба под франшизой), Schiever Déco, Hôli и другие.

Сеть розничной торговли bi1 предлагает покупателям формат магазинов у дома, где представлены качественные товары по низким ценам. Отличительная особенность заключается в том, что bi1 предлагает товары под собственными торговыми марками.





На сегодняшний день в Ташкенте открыто восемь магазинов bi1. Для сети было создано 13 собственных торговых марок, под которыми выпускаются 900 товаров.

С адресами магазинов сети bi1 можно ознакомиться по ссылке.

«bi1: Больше, чем низкие цены».

Телефон call-центра: (+998) 78−120−02−20.

Facebook: fb.com/bi1.uz

Instagram: @bi1.uz

На правах рекламы.