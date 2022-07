Стратегия развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы содержит важные приоритеты развития аграрного сектора на ближайшие годы, включая, среди прочего, снижение роли государства и усиление роли рыночных механизмов в управлении, повышение инвестиционной привлекательности сектора.

В стратегии отмечается, что для рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды и повышения экспорта сельскохозпродукции сдерживающими факторами являются недостаточный уровень гарантированности прав землепользования, отсутствие чётких механизмов распределения земельных участков, ограниченные возможности субаренды и другие причины.

Также говорится о необходимости отмены обязательного государственного заказа на хлопок и пшеницу.

Ключевые проблемы аграрного землепользования Узбекистана:

1. Сельскохозяйственные земли фермерских и ширкатных хозяйств используются неэффективно с точки зрения поддержания и повышения уровня плодородия земли. Плодородие почв неуклонно снижается, происходит засоление и деградация земель. Основные причины этого:

Права владения землей плохо защищены, землю могут в любой момент отобрать. Поэтому у владельцев нет стимулов заботиться о земле и осуществлять долгосрочные инвестиции в повышение ее плодородия. Земля используется интенсивно в целях получения краткосрочной прибыли.

Плановые задания по выращиванию культур государственного заказа вынуждают фермеров к интенсивной эксплуатации земли, уменьшают возможности для севооборота.

Нет объективных и действенных механизмов отбора эффективных владельцев земли и перераспределения земли в пользу эффективных владельцев. Земля, принадлежащая фермерам, выведена из рыночного оборота, права на её использование не могут быть перепроданы, она не может быть заложена, возможности сдать её в субаренду ограничены. Распределение и перераспределение земель осуществляется не на основе рыночных принципов, а по желанию чиновников. Механизмы распределения и перераспределения земли непрозрачны и коррупциогенны.

2. Сельскохозяйственные земли фермерских и ширкатных хозяйств используются неэффективно с точки зрения максимизации коммерческой отдачи от использования земли. Обязательное квотирование земель под культуры государственного заказа не позволяет фермерам оптимизировать структуру производства с учётом особенностей почв, климата, доступности воды, квалификации персонала, рыночной конъюнктуры, размера издержек и пр. факторов сравнительных преимуществ. Зачастую, на землях, отведённых под хлопчатник и пшеницу, более продуктивно выращивать другие культуры.

3. Отсутствуют действенные стимулы для эффективного использования воды конечными потребителями, а также лицами и организациями, ответственными за водную инфраструктуру. Как результат, в ирригационных сетях теряется более 1/3 поливной воды. Ещё больше воды теряется на полях, так как только считаные проценты орошаемых земель обеспечены водосберегающими технологиями.

4. Не полностью реализуется потенциал землепользования для решения социальных задач:

Для значительной части сельских жителей доступ к земле ограничен, что чревато социальным напряжением, низкими занятостью и доходами на территориях с аграрным сельским перенаселением.

Непонятны, непрозрачны принципы и механизмы получения земли нынешними владельцами (фермерами), их права на владение землёй в глазах сельского населения нелегитимны.

Источник: Аналитическая записка «Текущее состояние и возможности оптимизации распределения и использования сельскохозяйственных земель в Республике Узбекистан», Ташкент 2020. Документ подготовлен группой экспертов Center for Economic Development (Узбекистан) по заказу проекта ЕС «Technical Assistance to the Ministry of Agriculture.