Женщин, нуждающихся в социальной защите, будут обучать профессиям на основе госзаказа для выведения их из бедности. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 29 июня.

В этом году запланировано обучить профессиям около 81 тысячи женщин, предпринимательским навыкам и финансовой грамотности — 7500 женщин, 80,5 тысячи будут привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Обучать женщин по госзаказу будут при отсутствии профессии или специальности, при необходимости её смены из-за отсутствия подходящей работы, необходимости повышения квалификации или утрате способности работать по прежней профессии.

Обучение будут вести в моноцентрах «Ишга мархамат» Министерства занятости и трудовых отношений, центрах профобучения в махаллях, на краткосрочных курсах в учреждениях профобразования министерств и ведомств и негосударственных организациях.

Хокимияты и центры содействия занятости будут дважды в год изучать потребности в квалифицированных кадрах и разрабатывать госзаказ по направлениям специальностей женщин, нуждающихся в профобучении или смене профессии. Утверждать объём госзаказа по регионам будут территориальные советы по развитию профессий и компетенций при хокимиятах.

Территориальные подразделения Комитета семьи и женщин вместе с Минтруда будут распределять обучение исходя из годовой учебной потребности и организовывать обучение.

По итогам обучения будут оценивать квалификационный уровень и выдавать сертификат. Оценка будет вестись на основе схемы достижения квалификационных уровней.

Расходы на обучение женщин профессиям финансируются из Государственного фонда содействия занятости, а также средств министерств и ведомств, выделенных на это. Государство покрывает не более четырёхкратного размера базовой расчётной величины (1,2 млн сумов) расходов на обучение профессии каждой выпускницы, окончившей учебные курсы в негосударственных образовательных организациях.

Постановлением также предусмотрено обучение на основе госзаказа учениц выпускных классов школ и выпускных курсов лицеев и профессиональных образовательных учреждений на дополнительных курсах по информационным технологиям.

Краткосрочные курсы обучения ИТ будут организованы без влияния на основной процесс образования, на добровольной основе. Министерство народного образования и другие министерства будут формировать госзаказ на основании адресного списка учащихся-девушек.

Расходы на обучение девочек-выпускниц на дополнительных курсах, финансируются государственными фондами содействия занятости и поддержки семьи и женщин. Государство также покроет не более четырёх БРВ из суммы расходов на обучение учащихся-девочек. Оценка квалификации также будет вестись на основе схемы достижения квалификационных уровней.

Пустующие здания и сооружения центров профобучения в системе Минтруда сдадут в аренду предпринимателям для создания учебных центров.