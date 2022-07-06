В Уйчинском районе Наманганской области предприятие нанесло ущерб объекту культурного наследия на сумму 3,9 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия.

Управлением культурного наследия Наманганской области была изучена данная ситуация, собранные документы были направлены в прокуратуру Наманганской области для принятия мер.

Установлено, что, несмотря на то, что объект «Уйчи манзилгохи (БТ-3)», расположенный по улице Беруни в махалле «Пастгузар» Уйчинского района, является археологическим памятником, постановлением хокима района от 6 апреля 2019 года №1473, он был незаконно передан гражданину Т. Д. для осуществления предпринимательской деятельности.





В апреле этого года Т. Д. с помощью техники раскопал этот холм длиной 53 м, шириной 40 м, высотой 16 м, общей площадью 0,21 га, разрушив таким образом объект культурного наследия и причинив большой ущерб, говорится в сообщении. Предприятие осуществило раскопки с использованием тяжёлой техники на 21 сотке территории памятника.

По данному факту в отношении должностных лиц хокимията Уйчинского района и руководителя предприятия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и дознание.