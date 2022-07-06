Двадцать восьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 8 июля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Вопрос обсуждался 5 июля на заседании Кенгаша Сената под председательством главы верхней палаты Танзилы Нарбаевой.

Среди вопросов, которые рассмотрят сенаторы, — законы «О деятельности по налоговому консультированию», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан».

Кроме того, планируется заслушать отчеты Кабинета министров об исполнении государственного бюджета по итогам 2021 года и в первом квартале 2022 года.

Сенаторы также обсудят вопросы направления парламентских запросов в правительство об очистке русел рек и укреплению их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства, об исполнении программ локализации в производственной сфере экономики.

На заседании будут рассмотрены результаты направленных в Кабмин парламентских запросов относительно обеспечения роста экспорта и диверсификации его номенклатуры, безопасности автотранспортных средств, оснащенных газовыми баллонами, а также состояния медицинской помощи, оказываемой беременным и женщинам репродуктивного возраста и младенцам.