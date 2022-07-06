5 июля состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Владимир Путин выразил поддержку «решительным мерам, принятым главой нашего государства по стабилизации ситуации в Каракалпакстане», говорится в сообщении.

Президента рассмотрели вопросы укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества двух стран.

Они отметили активизацию двусторонних контактов и взаимных обменов. С начала года объём взаимной торговли вырос на 35%. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов и программ культурно-гуманитарного сотрудничества, отмечается в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде осенью.