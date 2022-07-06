В Италию пришла сильнейшая за последние 70 лет засуха, в нескольких регионах страны введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил Euronews.

Ситуация усугубляется тем, что зимой в горах выпадает меньше снега, особенно в южных Альпах. Из-за этого происходит снижение уровня воды в реках.

Учёные считают это следствием изменения климата, на которое напрямую повлияла деятельность человека.

Отсутствие осадков и рекордно высокие температуры парализовали производство риса и кукурузы на итальянском севере и в районе реки По — уровень воды в ней упал до минимума. Ассоциация фермеров страны оценивает ущерб в более чем 3 млрд евро.

Засуха ударила и по сектору животноводства. Заводчики всеми силами пытаются спасти скот, но расходы стремительно растут.

«У нас есть система вентиляции для коров, которая помогает им выдерживать жару. Она стоит 65 тысяч евро. Кроме того, выросли затраты на электроэнергию. Вентиляторы работают 24 часа в сутки, даже ночью», — сказал животновод Этторе Феррарини.

Власти не исключают, что придётся прибегнуть к нормированию питьевой воды в дневное время. Хотя в некоторых районах ограничения уже действуют — например, ночью подача воды перекрыта полностью.