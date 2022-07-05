Кофе — один из популярных напитков во всем мире. Для кого-то он — просто способ проснуться по утрам, для кого-то — еще один повод встретиться с друзьями. Некоторые с каждым глотком чувствуют себя особенным. Но для каждого любителя кофе, это драгоценный ритуал, который живет во времени, людях и местах.

И теперь жители Узбекистана могут порадовать себя и близких кофе со 140-летней историей — Caffè Vergnano 1882.





Caffè Vergnano 1882 — это итальянский бренд кофе, в концепцию которого заложено ощущение домашнего уюта, где бы вы не находились. Он был создан для воссоздания уникальной атмосферы и духа итальянского бара в любой точке мира.

Компания была создана в 1882 году. Тогда это была лишь небольшая мастерская по обжариванию кофейных зерен в средневековом городке Кьери в Северной Италии. Сейчас же Caffè Vergnano известно каждому ценителю кофе.

Наследие неизменно растет из года в год. Компания взрастила несколько поколений бариста, открыла точки продаж по всему миру, приблизила миллионы людей к культуре кофе и поддерживает связь с уже более 2000 партнерами по всему земному шару.





Все традиции, заложенные 140 лет назад, сохраняются и воплощаются по сей день. И одной из них является аутентичный, но уважаемый метод обжаривания — медленный. Благодаря ему обеспечивается оптимальная обжарка каждого кофейного зерна с учетом уникальности, формы и размера. Такая медлительность делает процесс равномерным и сбалансированным, что в итоге придает кофе тот самый аромат и незабываемый вкус.

Весь производственный процесс основывается на стандартах качества и точной сертификации, что может гарантировать высокий уровень продукта, начиная с сырья, заканчивая чашкой кофе.





Бренд производит как моносорта, так и купажи в разных соотношениях арабики и робусты. В Узбекистане представлены зерновой, молотый и капсульные кофе. Все виды оптимально подойдут как для домашнего и офисного пользования, так и для подачи гостям в заведениях общественного питания.

Среди эксклюзивного кофе Caffè Vergnano 1882, который можно попробовать в Узбекистане, дистрибьютор предлагает Antica Botega, Gran Aroma и Espresso Ricco. Каждый из них уже пришелся многим любителям кофе по вкусу.





Antica Botega — это 100-процентная арабика со сладким и нежным вкусом. Отличительная черта сорта — характерная кислинка с плотной консистенцией и стойкой пенкой.

Gran Aroma же подойдет ценителей пряного сливочного кофе. У сорта ярко выраженный аромат и высокая крепость, что создает гармонию вкуса и запаха.

Еще одним любимцем стал кофе Espresso Ricco от Caffè Vergnano 1882. Это сбалансированный купаж бразильской арабики и индийской робусты в соотношении 70/30. Потребителей Espresso Ricco зацепил насыщенным ароматом, полнотой вкуса и легкой горчинкой.





Ознакомиться с другими сортами линеек можно в онлайн-магазине дистрибьютора. Также большой ассортимент кофе Caffè Vergnano 1882 представлен на полках супермаркетов Ташкента.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 71−200−18−82.

E-mail: info@caffevergnano.uz

Сайт: caffevergnano.uz

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