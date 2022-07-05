Голубоглазого белого тигра из питомника ОАЭ в Ташкентский зоопарк привезла управляющая компания Wildlife сare. Его сразу же поместили на месячный карантин в изолированное помещение, где животное редкого окраса находилось под наблюдением ветеринаров.

Забавную кличку Фуфуня тигрёнок получил из-за привычки фыркать и уфкать по любому поводу. Чаще всего — когда хочется внимания и играть. В десятимесячном возрасте это почти всегда.





«Наш Фуфунечка относится к бенгальским тиграм. Его белая шерсть, шоколадно-коричневые полосы и голубые глаза — проявление лейкизма, врождённой генетической мутации. Она же сказывается на иммунитете. У белых тигров он слабый, они легко заболевают», — рассказала сотрудница Ташкентского зоопарка Лола Баширова.





Фото: Окил Гуломов / УзА

Чтобы тигрёнок восстановился после дороги, его окружили заботой, прописали витамины. К моменту высадки в вольер Фуфуня полностью освоился на новом месте, по-детски привязался к заведующему отделом хищников Нодиру Бахромову и зоотехнику Жавлону Рихсибоеву, с которыми любит обниматься и играть.

По словам Нодира Бахромова, питается тигрёнок два раза в день. В рационе — мясо, яйца и живой корм, последний Фуфуне выдаётся раз в две недели. Это помогает маленькому хищнику не забывать инстинкты и поддерживать физическую активность.





Жавлон Рихсибоев и Фуфуня.

Чтобы представитель кошачьих не ленился, в вольере установили игровые приспособления. На видном месте оставили автомобильные шины, которые выполняют функцию мячей. Другие игрушки активный тигрёнок быстро выводит из строя.

Дополнительные навесы в вольере установили для того, чтобы Фуфуне было где переждать жару. Помимо них, животное может укрыться в закрытом помещении.





В августе Фуфуне исполнится год. Сейчас котёнок весит около 60−65 кг, рост в холке — 70 см.

По словам сотрудников зоопарка, белые тигры в дикой природе практически не встречаются. Окрас делает их лёгкой мишенью для охотников и выдаёт при попытках добыть себе еду. Из-за слабого иммунитета хищники уязвимы к заболеваниям. Содержание в питомниках и зоопарках позволяет изучать белых тигров и сохранять популяцию.