Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет 21 июля в Кыргызстане, в городе Чолпон-ата на берегу озера Иссык-Куль. Об этом упоминалось в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана Садыра Жапарова по итогам его телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 4 июля.

В беседе было отмечено, что все лидеры центральноазиатских стран уже приняли приглашение принять участие в этом мероприятии.

Инициатива о проведении консультативных встреч была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Первый саммит глав государств прошёл в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте, третий — в августе 2021 года в туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.