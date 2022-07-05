Как живёт смотритель пункта приёма отходов

Для многих смотрителей МСП сторожка на его территории — основное место жительства. Но Уткур с супругой и тремя детьми снимает двухкомнатную квартиру. Ремонта в ней нет, мебель мужчина привёз из Нурафшана, зато аренда обходится в подъёмные 200 долларов.



Супруга Уткура трудится школьной уборщицей за 600 тысяч сумов в месяц и воспитывает троих детей. Отец семейства появляется дома разве что на ужин и короткий ночной сон.



Смотритель рассказывает, что зимой работать сложнее, чем летом. В сильные холода в домике из шлакоблоков становится невыносимо. Тогда Уткур включает обогреватель, но по его словам, это запрещено, за нарушение штрафуют. Летом он несколько раз в день поливает площадку, а отдыхает под вентилятором.



День Уткура начинается в 4 утра. Первым делом он убирает площадку, дезинфицирует контейнеры и асфальт, если есть хлорка. Её не всегда привозят вовремя. Затем смотритель вызывает мусоровоз, помогает работникам с погрузкой. После отъезда машины он вновь подметает двор и окатывает его водой из шланга.



В сезон бахчевых корки арбузов и дынь быстро заполняют баки, поэтому машину приходится вызывать дважды в день. Закончив работу на первом МСП, Уткур едет на вторую станцию и повторяет ритуал.



Раз в 2-3 месяца мужчине удаётся подзаработать подённым рабочим. Местные жители просят его помочь поднять в квартиру мебель, вынести тяжёлый хлам или засеять газон. По словам Уткура, стоимость своего труда он не оценивает и берёт, сколько дадут.



«Бывает, фирма, которой принадлежит мусорка, забирает меня на бесплатные работы. Если откажешься — освобождай место. Недавно вот я в одиночку побелил 500 кв. м забора у трассы. За весь день дали 20 тысяч на такси — и всё. У этой фирмы несколько точек по городу, но везде сидят женщины, их на тяжелую работу не заберёшь. Осенью иногда приходится ездить с мусоровозом и убирать листья. Получаешь большую лопату, сделанную из алюкобонда, и весь день грузишь листья, которые дворники смели в кучи. К вечеру сильно устает спина, приходится вечером просить жену делать массаж».