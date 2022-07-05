К началу лета произошло крупное обновление приложения OSON. Из нового: обновлен стиль самого приложения, создан удобный интерфейс и расширены возможности пользователей. О том какие главные обновления запустил OSON и что это дало — в данной статье.

Причины обновления

Одной из важных причин большого обновления было внедрение не только международных переводов, но и проведение платежей независимо от местонахождения пользователя или типа его карты. Уже сейчас пользователь OSON может переводить средства на различные зарубежные банковские карты и электронные кошельки. Также в обновленном приложении OSON у пользователей появились безграничные возможности использования и перевода средств с российских карт Visa, Mastercard и «Мир».

Например, пользователь, находясь в России, сможет оплачивать как сервисы Узбекистана, так и за зарубежные услуги: купить игру в Steam, оформить подписку на Spotify или взять gift-карту AppStore & iTunes. Эксклюзивность услуги также выражается в возможности денежных переводов с российских карт на местные карты Uzcard и Humo после прохождения идентификации.

Обновления коснулся также процесс идентификации пользователя. Для удобства был разработан собственный дистанционный сервис. Это дает возможность пройти идентификацию в онлайн-режиме, открывая новые механизмы для пользования сервисами OSON без каких-либо ограничений.





Редизайн приложения

OSON полностью изменил дизайн главного экрана приложения. Информация на главном экране стала удобнее структурирована, чтобы важные детали всегда были под рукой.

Кнопки на главном экране были сокращены с шести до трех. К такому решению в компании пришли исходя из анализа частых действий пользователя. Теперь на главном экране остались «Переводы», «Оплата» и «QR-сканер».

Еще одно большое преимущество для пользователей OSON — это настраиваемые виджеты на главном экране приложения. Каждый пользователь сможет добавлять или удалять виджеты у себя в приложении OSON. Например, виджет «Мой дом» облегчит рутинную работу, собрав в один каталог все основные ежемесячные платежи.

В разделе переводов для пользователей вывели список последних переводов с возможностью повторного перевода по ранее оплаченным картам и кошелькам.

Кроме того, в приложении упрощен процесс оплаты мобильной связи — пункт оплаты было решено вывести на главный экран. Пользователю не потребуется искать иконку, выбирать мобильного оператора. Теперь можно платить за связь лишь вводя номер — система OSON сама распознает, какому мобильному оператору произведена оплата.

«Мы часто контактируем с пользователями, поэтому постоянно развиваем интерфейс кошелька, приложения и запускаем востребованные функции. Благодаря этому появляется возможность не только совершать все больше операций с помощью приложения, но и производить их быстрее. При обновлении приложения OSON разрабатывались все лучшие сервисы, инструменты и механизмы. Также позаимствованы фишки предыдущей версии, но при этом OSON стал еще более технологичным для пользователя и более гибким для воплощения наших инновационных идей», — прокомментировал обновление Фарход Махмудов, генеральный директор OSON.

OSON только в начале пути. Платежная система совершенствуется с каждым обновлением и в ближайшем будущем превратится в универсальный финансовый инструмент.

Обновленное приложение можно скачать по ссылке.

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