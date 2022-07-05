После чемпионата Азии, состоявшегося в Республике Корея, был опубликован обновлённый рейтинг тхэквондистов. Впервые лидером женского мирового рейтинга стала узбекистанка Чарос Каюмова, сообщила пресс-служба Ассоциации тхэквондо WT Узбекистана.
Укрепили свои позиции и другие представители сборной Узбекистана по этой дисциплине, успешно выступившие на континентальном первенстве. В общей сложности в десятке сильнейших находятся шесть спортсменов Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Мужчины
-63 кг:
1. Хоан Кала (Испания) — 140.74 очков,
13. Нияз Пулатов (Узбекистан) — 64.90
-68 кг:
1. Брэдли Синден (Великобритания) — 293.44
2. Улугбек Рашитов (Узбекистан) — 262.31
-74 кг:
1. Даниэль Кесада (Испания) — 132.58
10. Джасурбек Джайсунов (Узбекистан) — 80.40
-80 кг:
1. Максим Храмцов (Россия) — 304.34
9. Шухрат Салаев (Узбекистан) — 141.13
-87 кг:
1. Мигел Соареш (Бразилия) — 190.64
13. Никита Рафалович (Узбекистан) — 61.60
+87 кг:
1. Владислав Ларин (Россия) — 259.96
25. Шохрух Раджабов (Узбекистан) — 56.87
Женщины
-53 кг:
1. Чарос Каюмова (Узбекистан) — 126.84
2. Татьяна Минина (Россия) — 116.70
-62 кг:
1. Каролайн Сантос (Бразилия) — 202.24
4. Феруза Садикова (Узбекистан) — 111.71
+73 кг:
1. Бьянка Уолкден (Великобритания) — 352.07
7. Светлана Осипова (Узбекистан) — 156.07