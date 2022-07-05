После чемпионата Азии, состоявшегося в Республике Корея, был опубликован обновлённый рейтинг тхэквондистов. Впервые лидером женского мирового рейтинга стала узбекистанка Чарос Каюмова, сообщила пресс-служба Ассоциации тхэквондо WT Узбекистана.

Укрепили свои позиции и другие представители сборной Узбекистана по этой дисциплине, успешно выступившие на континентальном первенстве. В общей сложности в десятке сильнейших находятся шесть спортсменов Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Мужчины

-63 кг:

1. Хоан Кала (Испания) — 140.74 очков,

13. Нияз Пулатов (Узбекистан) — 64.90



-68 кг:

1. Брэдли Синден (Великобритания) — 293.44

2. Улугбек Рашитов (Узбекистан) — 262.31



-74 кг:

1. Даниэль Кесада (Испания) — 132.58

10. Джасурбек Джайсунов (Узбекистан) — 80.40



-80 кг:

1. Максим Храмцов (Россия) — 304.34

9. Шухрат Салаев (Узбекистан) — 141.13



-87 кг:

1. Мигел Соареш (Бразилия) — 190.64

13. Никита Рафалович (Узбекистан) — 61.60



+87 кг:

1. Владислав Ларин (Россия) — 259.96

25. Шохрух Раджабов (Узбекистан) — 56.87

Женщины

-53 кг:

1. Чарос Каюмова (Узбекистан) — 126.84

2. Татьяна Минина (Россия) — 116.70



-62 кг:

1. Каролайн Сантос (Бразилия) — 202.24

4. Феруза Садикова (Узбекистан) — 111.71



+73 кг:

1. Бьянка Уолкден (Великобритания) — 352.07

7. Светлана Осипова (Узбекистан) — 156.07