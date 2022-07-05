Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов и посол Японии Ёсинори Фудзияма подписали обменные ноты по проекту «Предоставление стипендий для подготовки кадров», сообщили «Газете.uz» в посольстве страны.

Министр и глава представительства Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) в Узбекистане Сугуру Миядзаки также подписали грантовое соглашение.

Проект на сумму 298 млн йен (около 2,76 млн долларов) осуществляется в рамках программы безвозмездной помощи правительства Японии.

Посредством проекта в 2023 году молодые государственные служащие Узбекистана получат возможность обучаться в Японии в количестве максимально 18 стипендиатов в магистратуре и 1 стипендиат в докторантуре.

Ожидается, что реализация проекта позволит молодым специалистам приобрести профессиональные знания и применить их для экономического и социального развития страны, а также способствовать развитию дружественных отношений между Японией и Узбекистаном.