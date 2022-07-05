Растущая тенденция использования электротранспорта в мире характерна и для Узбекистана. В 2021 году в Узбекистан завезли более 800 электромобилей, что в почти в 6 раз больше в сравнении с прошлым годом и в 20 раз больше по сравнению с 2019 годом. А к 2025 году Узбекистан планирует самостоятельно наладить производство электромобилей.





Следовательно, повышается спрос и на зарядные станции. Важно понимать, что почти каждый владелец электромобиля имеет зарядку в комплекте и может заряжаться дома. Соответственно, нужно создавать инфраструктуру в городе. Это отличная возможность для бизнеса стать одним из первых и завлечь клиентов данного сегмента, который стремительно растет. Поэтому важно найти поставщика уже сейчас, чтобы бизнесу было удобно вести дела официально. При этом качество этих станций должно быть высоким, чтобы максимально окупить свои вложения. АВВ-зарядки являются отличным решением этого вопроса для бизнеса.

С 2014 года компания EPS (Energy Power Solution) является официальным дистрибьютором и бизнес-партнером многих ведущих европейских производителей для систем электрификации, водоснабжения и автоматизации зданий. Среди партнеров компании: АВВ, Grundfos и Philips. Официальная поставка зарядок АВВ от EPS стала возможна в 2021 году.





АВВ — международная компания со 130-летним опытом и дом зарядной инфраструктуры. Она предлагает программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, и с 2012 года — зарядных станций.

EPS предлагает компаниям в разных сегментах установить зарядные станции, тем самым увеличить количество клиентов с высокой платежеспособностью. По данным исследования, владельцы электромобилей проводят в среднем на 20 минут дольше в заведении, чем другие категории клиентов. При том, что 85% из них в среднем по миру зарабатывают больше, чем другие посетители. Соответственно, установка АВВ зарядок в сегменте HoReCa будет способствовать привлечению большего количества платежеспособных клиентов. Также, нужно понимать, что посетители оставляют больше денег там, где зарядка является бесплатной для пользователя.





EPS также предлагает бизнесу устанавливать несколько медленных зарядок, вместо одной быстрой. Больше зарядок, больше потенциальных гостей. Также медленные зарядки являются более выгодным вложением, так как их стоимость сравнительно ниже, чем у быстрых зарядок. Одновременно, медленные зарядки помогают владельцам электротранспорта находиться дольше в вашем заведении. Тем не менее, EPS может установить и быструю зарядку.

При желании расширить зарядные мощности, необходимо иметь постоянного надежного поставщика. EPS является официальным представителем и бизнес-партнером АВВ в Узбекистане, поэтому всегда может не только поставить дополнительное оборудование, но также обеспечить запасными частями и сервисным обслуживанием. При этом, EPS устанавливает оригинальное оборудование, поэтому владелец АВВ-зарядки всегда может напрямую обратиться к бренду и получить необходимую помощь в случае непредвиденных обстоятельств.





Преимущества АВВ-зарядок заключаются в следующем:

Специалисты EPS помогут подобрать зарядку под любой бюджет и технические характеристики, от медленных до быстрых на 350 кВт. Широкий ассортимент разъемов: американские — Type1, европейские — Type2, CSS1, CSS2, китайские/азиатские — GB/T, CHAdeMO. Гарантийное обслуживание в течение двух лет. Зарядки полностью соответствуют стандартам безопасности (Directive 2014/35/EU), обладают пыле-влаго защиту IP54 и защиту от вандализма IK10. EPS предоставляет ABB-зарядки от 3 до 360 кВт. Соответственно, есть возможность установить оборудование в частном доме, существующем бизнесе (HoReCa, недвижимость, центры, паркинги и так далее) или даже основать свою сеть коммерческих электрозаправок. Наличие мобильного приложения, через которое пользователь может следить за уровнем заряда, мощностью и другим. При залоговом обеспечении на сумму платежа имеется рассрочка по оплате до 6 месяцев. Стоимость зарядных станций варьируется в зависимости от технических характеристик, начиная с 13 млн сумов и выше. Клиенты в виде бизнес-компаний могут заказать брендированные АВВ-зарядки — с логотипом и другими элементами своей компании.





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