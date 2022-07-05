На приграничной территории Узбекистана 5 июля около 16:20 было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет», — отметили в МИДе.

Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. «Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов», — заверили в МИДе.

В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин инцидента, отмечается в заявлении.