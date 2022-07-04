В период, когда летняя жара достигает своего пика, многие задумываются о покупке кондиционера. Это вполне естественно: знойные дни лучше проводить в прохладных условиях. Компания Samsung в очередной раз позаботилась о комфорте. Теперь она предлагает приобрести кондиционеры нового поколения. Начиная с июля, узбекистанцы могут приобрести данные кондиционеры во всех торговых точках и порадовать своих близких.
Прохлада и экономия
Создать прохладу в жаркую погоду поможет кондиционер от Samsung. Он сочетается с любым интерьером. Высокая производительность, простота в управлении, надежность — неизменные качества техники от Samsung.
Компания Samsung разработала инновационные климатические решения для комфортной жизни. Технология WindFree равномерно охлаждает помещение без ветра. Благодаря множеству маленьких отверстий в устройстве охлажденный воздух распространяется по помещению, не создавая ветряных потоков и сквозняков. Вероятность простудиться под кондиционером сводится к минимуму. Если дома есть дети, эта характеристика обретает еще более важное значение. После достижения заданного значения температуры кондиционер автоматически переключится в режим распределения холодного воздуха.
Среди других преимуществ кондиционеров Samsung различных моделей можно перечислить следующие:
- надежность — инверторный двигатель имеет 10-летнюю гарантию;
- эргономичность — внешний блок потребляет меньше электроэнергии по сравнению с обычным режимом охлаждения. Расход электроэнергии снижается до 73%;
- бесшумность — охлаждение на низкой скорости обеспечивает режим бесшумной работы;
- чистый и свежий воздух — многоступенчатая система очистки устраняет вредные бактерии и аллергены;
- автономность — встроенный в кондиционер адаптер Wi-Fi дает возможность дистанционно управлять климатом.
Техника климат-контроля от компании Samsung создает комфортные условия как в дневное, так и ночное время.
Если жарко, то самое время купить кондиционер от Samsung
Проводить летнюю жару в комфортных условиях и при этом получить долгосрочную выгоду от покупки теперь несложно. Приобретая надежное оборудование, можно также сэкономить время и деньги. Поскольку летний сезон является периодом повышенного спроса на климатические устройства, покупатели могут приобрести гарантийные и официальные кондиционеры от компании Samsung в магазинах-партнерах на выгодных условиях. Купив кондиционер от Samsung, можно забыть о дискомфорте из-за знойной погоды.
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