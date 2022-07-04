Осуществляемые в Узбекистане широкомасштабные реформы направлены на обеспечение благосостояния народа и дальнейшее повышение международного авторитета страны. В политической, социально-экономической и культурной жизни общества ежедневно осуществляются позитивные изменения.

Это показывает актуальность укрепления в главном законе страны принципов «Новый Узбекистан — социальное государство», обеспечения становления интересов человека главным критерием в различных реформах, неприкосновенности частной собственности, права собственности на землю, повышения статуса институтов гражданского общества на конституционном уровне, а также совершенствования основ государственной власти.





На сегодня от узбекистанцев поступило множество предложений и мнений по дальнейшему совершенствованию действующей Конституции, внесению дополнений и изменений в основной закон в соответствии с современными требованиями.

В связи с этим произошло важное событие для стабильного развития и укрепления конституционно-правовых основ в жизни парламента, создания нового Узбекистана, широкомасштабных и интенсивных демократических реформ, направленных на формирование основ третьего Ренессанса — вынесен на всенародное обсуждение проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан».

В частности, состоялось одно из дискуссионных мероприятий по вопросу вносимых изменений в Конституцию Узбекистана при участии сотрудников головного офиса и региональных филиалов АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».





Принявшие участие в мероприятии первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев и член Конституционной комиссии Гулноза Исмаилова представили подробный анализ изменений, вносимых в Конституцию. Отмечалось, что Конституционной комиссией налажена систематическая работа по приему мнений населения, а также непосредственное участие в конституционных реформах не только ученых, юристов, экспертов, но и самих граждан.

На мероприятии, насыщенном спорами и дискуссиями, особое внимание было уделено тому, что поправки в Конституцию направлены на защиту экономических прав граждан, частной собственности, свободы экономической деятельности. Участниками мероприятия отмечены:

создание государством благоприятной деловой и инвестиционной среды, условий для развития предпринимательства, недопущение недобросовестной конкуренции и монополизации в экономической деятельности;

обеспечение свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и финансовых средств;

тот факт, что земля может находиться в частной собственности на условиях и в порядке, предусмотренных законом;

изменения, вносимые по вопросам открытости процедур формирования и исполнения государственного бюджета, а также общественного контроля за ним оценены как важный шаг для дальнейшего развития в Узбекистане предпринимательской деятельности.





Сотрудники региональных филиалов АО «Узнацбанк», подключившиеся по видеосвязи, ознакомились с законопроектом и выразили желание получить подробную информацию о некоторых статьях, в том числе добавляемых нормах в статью 40 Конституции, которая гласит, что «Государство принимает необходимые меры по защите и восстановлению экологической системы, устойчивому социальному, экономическому развитию региона Приаралья».

Также участники мероприятия получили подробные ответы на свои вопросы об изменениях, вносимых в основной закон по обеспечению гендерного равенства в обществе, дополнительным мерам по воспитанию молодого поколения, возможностям и привилегиям, которые предполагается создать для предпринимателей, их основным правам и свободам, обеспечению квалифицированными медицинскими услугами, качественным образованием, мощной и адресной социальной защитой, достойными условиями жизни и современной инфраструктурой.





Конституционные изменения прежде всего становятся нормами, направленными на обеспечение и защиту личных, социальных, экономических, политических, культурных и экологических прав и интересов граждан, принадлежащих к разным социальным слоям общества.

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