В понедельник по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь в вечерние часы по Ташкентской области есть вероятность выпадения небольшого кратковременного дождя с грозой.

Столбик термометра к полудню достигнет отметки +35…+37 градусов. По северу страны начнется вторжение прохладной и слабовлажной воздушной массы с районов Поволжья, температура понизится до +26…+31 градусов.

Во вторник вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской, Наманганской областям, в предгорных и горных районах республики в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. По остальной территории сохранится погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы не превысит +30…+35 градусов.

С прохождением фронта вторжения 4−5 июля местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/c с пыльным поземком. В отдельных районах республики возможны порывы до 23−28 м/с.

С 6 по 8 июля по Узбекистану ожидается малооблачная и сухая погода, лишь в отдельных предгорных и горных районах 6−7 июля возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах ночью +17…+22 градусов, днем — +30…+35, по югу — до +37…+39 градусов.