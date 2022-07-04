Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Садыр Жапаров полностью поддержал принятые главой Узбекистана решительные действия в целях пресечения попыток дестабилизации ситуации в Каракалпакстане. Особо отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела другого государства», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, Садыр Жапаров в телефонном разговоре отметил, что кыргызская сторона с большой тревогой восприняла происходящие события в Узбекистане.

«[Садыр Жапаров] подчеркнул, что благодаря своевременным, решительным и скоординированным действиям удалось обеспечить нормализацию ситуации в Каракалпакстане и не допустить ее дальнейшей эскалации», — пишет пресс-служба лидера Кыргызстана.

Президент соседней страны выразил уверенность в том, что «итоги конституционных реформ в Узбекистане заложат прочную основу для обеспечения стабильности и будут служить надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий страны».

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, включая вопросы подготовки к предстоящему саммиту стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ате. Отмечено, что все лидеры центральноазиатских стран уже приняли приглашение принять участие в этом мероприятии.

Стороны условились о проведении в ближайшее время ряда совместных мероприятий, направленных на продвижение договоренностей по ключевым направлениям.

Подчеркнута взаимная заинтересованность в ускорении проработки крупных инфраструктурных проектов в сфере развития региональных транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры.