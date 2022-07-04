Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщило, что разрабатывает стратегию по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Предотвращение и минимизация продовольственных потерь и пищевых отходов открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, считают участники семинара, прошедшего в Минсельхозе 30 июня с участием проекта ФАО «Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов в Центральной Азии, Азербайджане и Турции».

На семинаре специалисты указали на необходимость принять новую редакцию закона «О качестве и безопасности пищевой продукции», куда должны быть включены определения «пищевые потери», «пищевые отходы», «пищевые операторы», «продовольственные донаты».

В законе также предлагается закрепить следующее:

юридическую ответственность пищевых операторов за выпуск на рынок безопасной пищевой продукции;

требования по применению надлежащих практик (GAP, GMP, GHP, HACCP);

функции и полномочия пищевой инспекции.

Участники семинара отметили необходимость предоставить налоговые преференции для пищевых донатов и продовольственных банков.

Предложено также ввести срок годности «best by», что, как предполагается, будет способствовать предотвращению пищевых потерь.

Говорилось на встрече и о необходимости создания информационной платформы по внутренним продовольственным рынкам в областях страны для обмена информацией по продовольственным ценам на внутреннем рынке.

Участники считают необходимым предоставлять субсидии для инновационных технологий в производстве и переработке пищевой продукции (сбор урожая, сортировка, перевозка, хранение и т. д. )

Указана необходимость внедрить правила по применению пестицидов и биоагентов, а также по контролю за их импортом, производством и продажей.

Проект стратегии по предотвращению и сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов в Узбекистане в ближайшее время будет представлен разработчиками на рассмотрение в Минсельхоз, говорится в сообщении.

Около 14% продовольствия в мире теряется после сбора урожая и до достижения уровня розничной торговли, свидетельствуют данные ФАО. 931 млн тонн пищи выкидывается на помойку каждый год, из них почти 570 млн тонн — на уровне домохозяйств. В среднем, в мире на одного жителя приходится 74 кг выброшенной еды в год.

Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов, как правило, влечёт за собой затраты для бизнеса. Поэтому фермеры, поставщики и потребители будут принимать необходимые меры только в том случае, если выгоды перевесят их издержки, подчёркивает ФАО. Таким образом, организация отмечает, что стимулы для различных заинтересованных сторон в цепочке поставок — это либо увеличение чистой выгоды, либо предоставление более качественной информации об уже существующих чистых выгодах.

В Узбекистане стандарты пищевой безопасности уже много лет остаются не гармонизированными с международными. Колумнист «Газеты.uz» юрист Умида Хакназар в обзоре законодательства и технических стандартов Узбекистана отмечала, что многие нормы остались с советских времён, нет, в частности, гармонизации стандартов в отношении сроков годности с Кодексом Алиментариус и документами Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ).

Современный международный подход заключается в том, чтобы возложить на всех участников пищевой цепочки — поставщиков сырья, производителей, перевозчиков, продавцов — основную ответственность за безопасность пищевых продуктов на каждом этапе и требовать от них указания условий потребления продукта, указывала Умида Хакназар.