Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана в воскресенье заявил, что в результате событий 1 и 2 июля имеются жертвы.

«К большому сожалению, есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Точные цифры о погибших и пострадавших пока не сообщались.

Президент отметил, что 1 июля группа лиц под надуманными лозунгами организовала беспорядки и совершила попытку захвата зданий органов власти в Нукусе. 2 июля они проигнорировали призывы не нарушать общественный порядок и «продолжили разрушительные действия на основных улицах города».

«Отдельные участники беспорядков пытались совершить столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, с силой вторгнуться в охраняемые территории, бросали камни и разные предметы в здания», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Во время шествия по городу они нанесли серьёзный ущерб объектам инфраструктуры. Ломали стёкла зданий и устраивали пожары. Несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД города Нукуса и управления Национальной гвардии с целью завладения оружием», — отметил он.

«Эти личности, воспользовавшись численным превосходством, устроили нападение на сотрудников правоохранительных органов, беспощадно их избили и нанесли тяжкие телесные повреждения», — добавил президент.