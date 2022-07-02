С 1 июля в махаллях Узбекистана начнут поэтапно внедрять систему организации социальных услуг на основе комплексного подхода и по принципу «оилабай» для выведения семей и женщин из бедности. Это предусмотрено постановлением президента от 30 июня.

Координировать внедрение соцуслуг в махаллях будет республиканский штаб под руководством заместителя премьер-министра Джамшида Кучкарова и в составе заместителя генерального прокурора, заместителей министров и руководителей ведомств, ответственных за оказание социальной помощи и защиты — здравоохранения, поддержки махалли и старшего поколения, агентства медико-социальных услуг и других.

Рабочим органом республиканского (координационного) штаба будет Государственный комитет семьи и женщин, будут созданы и региональные штабы.

Ранее планировалось в 2022 году создать единое ведомство, ответственное за социальную защиту. Агентства ООН и специалисты неоднократно указывали на необходимость такого ведомства, имеющего полномочия и функции координации социальной защиты, помощи и услуг всех слоёв населения.

Штаб будет налаживать систему комплексного подхода к социальным проблемам в семьях, а также принимать меры по выведению семей из экономически неблагополучного состояния и обеспечению их источником трудовых доходов, вести пропаганду здорового образа жизни, взаимодействовать с женскими активистами в махаллях.

Роль женских активистов

На женского активиста махалли (подчиняется Государственному комитету семьи и женщин) возложены дополнительные задачи:

изучать состояние каждого домохозяйства и выявлять реальное положение в семьях и их потребности в социальных услугах;

разрабатывать индивидуальный план социальной защиты каждой семьи, нуждающейся в социальной помощи;

вести постоянный контроль за оказанием соцуслуг;

подавать рекомендации и заявки по потребностям семей в сложных и высокотехнологичных медицинских операциях, людей с инвалидностью — в протезно-ортопедических изделиях и других соцуслугах;

вести мониторинг за предоставлением соцуслуг всеми ведомствами, ответственными за социальную защиту.

Механизм изучения и принятия решения о необходимости оказания социальной услуги прописан в документе так:

Женские активисты будут изучать потребности и оказываемые услуги, а также состояние семей, и каждые две недели вносить в региональные штабы сведения: о потребности в соцуслугах, оказании конкретных соцуслуг семьям, рекомендациях и заявках по потребностям семей в сложных и высокотехнологичных операциях, людей с инвалидностью — в протезно-ортопедических изделиях и других подобных соцуслугах, а также о наблюдении за состоянием домохозяйств в махаллях, своевременном и качественном предоставлении соцуслуг на основе обращений.

Региональные штабы будут обобщать эту информацию и в двухдневный срок направлять в республиканский штаб. Координационный штаб на основе поступивших сведений в трехдневный срок организует оказание адресной соцуслуги ответственным работником — членом регионального штаба семьям, действительно нуждающимся в соцуслуге.

Модуль «Социальная служба в махалле» в Едином реестре

До 1 августа планируется внедрить модуль «Социальная служба в махалле» в рамках Единого реестра социальной защиты.

Для работы женских активистов с модулем за счёт льготных кредитов в рамках проекта «Укрепление системы социальной защиты населения» с участием Международной ассоциации развития будут приобретены планшеты.

С 1 августа в качестве пилотного проекта оказание соцуслуг посредством модуля «Социальная служба в махалле» будет внедрено в махаллях Сурхандарьинской области. С ноября она должна быть распространена по всему Узбекистану.