29 июня в Баку прошёл первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана. В нём приняла участие парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой, которая была в стране с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Сената, предпринимательницы Узбекистана представляли сферы промышленности, услуг, сельского хозяйства и ремесленничества. Участницы обсудили проблемы и вопросы наращивания потенциала предпринимательства в разных сферах обеих стран.

Фото: Пресс-служба Сената.

На мероприятии был подписан меморандум между Клубом женщин-предпринимателей при Комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Узбекистана и Ассоциацией развития женского предпринимательства Азербайджана.

По итогам встреч между женщинами-предпринимателями двух стран подписано 19 соглашений и меморандумов на сумму более 54 млн долларов, говорится в сообщении.

Также в рамках визита прошли встречи главы Сената Танзилы Нарбаевой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.