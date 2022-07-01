После периода аномально жаркой погоды, которая наблюдалась по территории Узбекистана в конце июня, жара постепенно спадает, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу днём температура воздуха по стране будет в пределах +35…+38 градусов Цельсия.

В выходные жара вновь будет нарастать, к воскресенью температура повысится до +38…+41 градуса. По крайним южным районам страны в эти дни сохранится очень жаркая погода с температурой до +43…+45 градусов.

Жара будет непродолжительной — уже с начала следующей недели на территорию Узбекистана осуществится вторжение прохладного воздуха с районов Поволжья. С понедельника температура начнёт постепенно снижаться, большую часть недели она будет в пределах +30…+35, местами до +37…+38 градусов.

По большей части территории страны в пятницу и в выходные будет преобладать малооблачная погода, лишь по Каракалпакстану в воскресенье, 3 июля, возможен кратковременный дождь, гроза.

Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/c, в отдельных районах с пыльным позёмком. В воскресенье по северу и пустынной зоне возможны порывы до 23−28 м/с.

1−3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.