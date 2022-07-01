Первый день Курбан хайита в Узбекистане выпадает на 9 июля (суббота) — эта дата объявлена выходным днём. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 1 июля, сообщило Министерство юстиции.

Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с субботы 9 июля по вторник 12 июля: