Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал законы, легализующие казино, сообщает 24.kg. 22 июня, документы принял Жогорку Кенеш. Ранее в Кыргызстане действовал полный законодательный запрет на игорную деятельность.

Целью новых законов является привлечение дополнительных ресурсов в государственный бюджет путём создания благоприятных условий для инвестиций, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме ООО или ЗАО на основании лицензии, выдаваемой сроком на 10 лет.

Игорное заведение не может быть размещено в жилых помещениях, в помещениях вузов, школ, детских садов и других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений и учреждений культуры.

Клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызстана, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, а также недееспособные иностранные граждане.

В Узбекистане действует запрет на организацию казино, в том числе виртуальное, тотализаторы и другие азартные игры.

В 2019 году сообщалось о планах создания игорной зоны в Муйнаке, но в отсутствие законодательных возможностей это не получило продолжения.

В том же году был разработан проект постановления президента, которым планировалось легализовать букмекерскую деятельность с 1 января 2021 года. Ожидалось, что это поможет в развитии спорта, особенно футбола. Эта инициатива также не была одобрена.