30 июня Россия вывела свои войска с украинского острова Змеиный в Чёрном море. Министерство обороны РФ заявило, что это сделано «в качестве шага доброй воли» и что Вооруженные силы России «завершили выполнение поставленных задач на острове».

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — отметили в Минобороны РФ.

В мае с призывом к России разблокировать порты Украины, чтобы страна могла экспортировать зерно по морю, обращался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным украинских аграриев, в довоенный период через эти порты проходило 90% экспорта с ежемесячной отгрузкой около 5 миллионов тонн зерновых.

В Минобороны РФ заявили: «Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории».

Змеиный — маленький каменистый остров с территорией 0,2 кв. км в Чёрном море в 35 км от побережья. Бои за остров начались в первый день войны 24 февраля, когда он был обстрелян и занят российскими войсками. 14 апреля недалеко от Змеиного затонул участвовавший в его захвате флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва». Украинская сторона сообщила, что по кораблю попали две ракеты украинского берегового противокорабельного комплекса «Нептун». По версии российской стороны, на судне после пожара произошёл взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении сказал: «Главное слово сегодня — „Змеиный“. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл — навсегда, а теперь и остров снова свободен».

«Остров Змеиный — это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Чёрном море. Это ещё не гарантирует безопасность, это ещё не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их с нашего моря, с нашей земли, с нашего неба», — заявил он.