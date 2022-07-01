1 июля компания Huawei совместно с местными партнерами Central Asia Distribution и «Марвел Узбекистан» провела Партнерскую конференцию Huawei 2022. На мероприятии, которое собрало системных интеграторов и партнеров-дистрибьютеров Huawei Enterprise в Узбекистане, участники обсудили глобальные и локальные тенденции в сфере ИКТ, перспективы развития партнерского бизнеса, технологические решения Huawei и их возможности в рамках реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».





Ежегодная Партнерская конференция Huawei проходит под девизом Enjoy Growth, Win Together, который отражает симбиотический подход корпорации к взаимодействию с локальными игроками IT-рынка в реализации совместных проектов. Участниками мероприятия традиционно являются руководители и специалисты по информационным технологиям, инженеры, управляющие и владельцы профильных компаний, занимающихся построением ИКТ-инфраструктуры, разработкой и внедрением соответствующих решений.

В своей вступительной речи руководитель подразделения Huawei Enterprise в Узбекистане Чэн Хао рассказал о достижениях компании и планах развития бизнеса в регионе. Так, по итогам 2021 года глобальная выручка от продаж Huawei составила 99,88 млрд долларов США. При этом 22,4% от выручки было инвестировано в сферу исследований и разработок (НИОКР). В результате за последние 10 лет инвестиции Huawei в НИОКР превысили 132,54 млрд долларов. Все это позволило компании занять одни из ведущих позиций на мировом ИКТ-рынке — первое место по количеству зарегистрированных патентов в Европе и Китае, второе место по объему инвестиций в НИОКР в рамках индустриальных проектов в Европе.

«За прошедший год мы, как и многие, столкнулись с новыми трудностями и вызовами. Однако все сотрудники Huawei продемонстрировали упорство и усердие в работе, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, надежность и безопасность функционирования оборудования и решений компании, создавая дополнительную ценность как для заказчиков, так и для всего общества.

Технологии подразделения Digital Power позволили нашим заказчикам сократить выбросы углекислого газа на 230 млн тонн. Направление Huawei Cloud стало самым быстрорастущим поставщиком облачных сервисов, запустив более 220 облачных сервисов и свыше 210 решений, разработанных с привлечением более 2,6 млн программистов по всему миру. А подразделению Intelligent Automotive Solution удалось во взаимодействии с более чем 300 партнерами по экосистеме запустить свыше 30 компонентов для создания интеллектуальных автомобилей, способствуя ускорению цифровой трансформации автомобильной отрасли", — отметил Чэн Хао, директор департамента корпоративного бизнеса Huawei.

«Компания Huawei работает в Узбекистане более 20 лет. За это время был реализован значительный ряд проектов, в том числе по созданию сложной технологической инфраструктуры, лежащей в основе процессов цифровой трансформации и построения цифровой экономики. Высокая техническая экспертиза партнеров, их знание особенностей рынка и требований заказчика позволяют полностью реализовать потенциал технологий Huawei, заложенный в них при проектировании и разработке. В результате подобного взаимодействия заказчик получает наиболее эффективное решение, а конечные пользователи — самые современные быстрые и удобные цифровые сервисы», — заявил Чэн Хао.





Директор департамента по работе с партнерами Huawei Enterprise в Евразии Ван Эрюн рассказал о возможностях сотрудничества с Huawei и создании совместными усилиями процветающей экосистемы, каждый участник которой становится членом глобального сообщества и получает дополнительные возможности для развития собственного бизнеса.





«Партнеры традиционно играют в бизнесе Huawei Enterprise ключевую роль. Помимо непосредственно проектов, в ходе реализации которых партнеры получают уникальные знания, мы представляем им консультационные услуги, полноценную техническую поддержку, полный стек Е2Е-решений с лучшими преимуществами интеграции, возможности использования демо-оборудования, обучающей платформы, партнерского портала, ресурсов комьюнити и маркетинговых фондов», — сказал Ван Эрюн.

Алан Насурлаев, коммерческий директор отдела Solutions Division Central Asia Distribution, также отметил важность развития доверительных и надежных партнерских отношений, выработки тактики совместных действий и объединения усилий при нестабильной рыночной ситуации. В текущих реалиях рост возможен только для тех компаний, которые работают над экспертизой команды, улучшают уровень качества обслуживания и в полной мере понимают потребности и возможности заказчика. Со своей стороны представители Central Asia Distribution выразили готовность помогать своим партнерам на всех этапах, следуя стратегии согласованных действий и разделяя риски.

Представитель компании «Марвел Узбекистан» Василий Шрамчевский поделился с участниками конференции планами развития бизнеса в стране в сотрудничестве с основными отраслевыми игроками. Масштабная цифровизация всех сфер, ставшая одним из ключевых трендов в государствах Средней Азии, позволяет строить далекоидущие планы, нацеленные на укрепление своих позиций в регионе. Благодаря гибкой партнерской политике и широкопрофильному портфелю инфраструктурного и консьюмерского оборудования рост продаж «Марвела» по итогам 2021 года составил 67%.

Значимая часть конференции была посвящена обновленной технологической линейке компании Huawei, а также возможностям ее применения в процессе цифровой трансформации и реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».

Роман Свитич, системный архитектор Huawei Enterprise в Евразии, представил обзор актуальных технологических решений Huawei, а также рассказал от том, как они помогают создать инновационную цифровую инфраструктуру для решения задач заказчика и повышения уровня цифрового сервиса для конечных пользователей.

Александр Криницин, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в Евразии, сделал подробный доклад о возможностях решения Huawei Smart Campus, которое представляет собой технологическую основу для цифровизации недвижимости — от организации интеллектуального управления инфраструктурой здания до создания полноценного умного города. Отдельное выступление было посвящено вопросам цифровой энергетики.

Артур Хашимов, менеджер по продукции Huawei Digital Power в Евразии, продемонстрировал широкий спектр как самих решений Huawei по генерации, хранению, передаче и оптимизации потребления электроэнергии, так и сценариев их использования в различных индустриях для снижения выбросов углекислого газа и повышения экологичности производственных процессов.

После проведения официальной части и докладов участники получили возможность задать вопросы спикерам и обсудить подробности в неформальной обстановке.

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