Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана сообщило, что за полгода получило более 90 обращений от потребителей с жалобами на товар, приобретённый в телемагазине Hop Shop. Сумма ущерба оценена в сумму более 51 млн сумов, сообщила пресс-служба агентства.

В своих обращениях потребители жалуются, что заказанные товары не оправдали их ожиданий: «по телевизору говорили одно, а в действительности оказалось совсем другое».

Ведущие продвигают различные товары, обещая высокое качество по привлекательной цене. При этом выяснилось, что предлагаемые скидки действуют только во время показа передачи, говорится в сообщении.

Агентство напомнило основные права потребителей согласно закону «О защите прав потребителей»:

Потребители имеют право на получение достоверной и полной информации о товаре, а также продавце и право на свободный выбор и надлежащее качество товара.

Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации о товаре повлекло приобретение товара, не обладающего необходимыми потребительскими свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причинённых ему убытков.

Требования потребителя о возмещении убытков, причинённых недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре, рассматриваются исходя из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках приобретаемого товара.

Убытки, причинённые потребителю товаром, приобретённым в результате недобросовестной рекламы, подлежат возмещению продавцом в полном объеме.

У человека, купившего товар с недостатками, есть пять вариантов, позволяющих ему защитить свои права:

замена на товар надлежащего качества аналогичной марки (модели, артикула);

замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчётом покупной цены;

безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на исправление недостатков потребителем либо третьим лицом;

соразмерное уменьшение покупной цены;

расторжение договора с возмещением понесённых убытков.

Воспользоваться этими правами потребитель может, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.