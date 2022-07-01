На заводе Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области получена первая в истории нефтегазохимической промышленности Узбекистана синтетическая дизельная продукция.

Об этом рано утром 29 июня на заводе объявил председатель правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев, сообщила пресс-служба компании.





Первая партия синтетического дизеля в количестве 5000 тонн будет отправлена на Навоийский горно-металлургический комбинат.

15 июня завод сообщал о начале производства впервые в Узбекистане синтетической нефти.

Завод был открыт в декабре прошлого года. На открытии присутствовал президент Шавкат Мирзиёев.

Предприятие способно перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить 1,5 миллиона тонн готовой жидкой продукции, в том числе 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа.