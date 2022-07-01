При приобретении смартфона защитное стекло и базовый чехол являются неотъемлемой частью покупки. В комплекте к смартфону от известного производителя Apple идет только кабель Lightning/USB-C, поэтому адаптер приходится приобретать отдельно.
Именно поэтому до 21 июля в магазинах Credit Asia при покупке iPhone 13 можно получить в подарок адаптер, защитное стекло и чехол к телефону.
В акции участвуют iPhone 13 со встроенной памятью 128 и 256 Гб в популярных цветах Blue, Pink, Starlight, Green и Midnight.
Приобрести смартфон можно в рассрочку всего от 1 136 566 сумов в месяц в сети магазинов Credit Asia.
Credit Asia — динамично развивающаяся компания, помогающая миллионам жителей Узбекистана приобрести бытовую технику в рассрочку.
В магазинах действует четыре тарифных плана. Также имеется программа лояльности для постоянных покупателей, по которой можно приобрести товар со скидкой от 4 до 15%.
На протяжении 23 лет более 200 тысяч жителей Узбекистана доверяют Credit Asia.
Акция действует с 21 июня по 21 июля или до полной раздачи подарочных наборов.
Подробнее об акции можно прочитать на сайте Credit Asia.
Instagram: @creditasia.uz
Facebook: fb.com/creditasia
Telegram-канал с новинками: t.me/creditasiauz
Служба поддержки: t.me/CreditAsia_chatbot
На правах рекламы.