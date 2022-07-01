В международном аэропорту Ташкента до 31 июля введены ограничения по допуску сопровождающих в здание терминала, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.
Это связано с вылетом и прилётом паломников в хадж, а также проводимой сейчас реконструкцией в здании.
Заезд на эстакаду терминала для легковых автомобилей и автобусов остаётся открытым.
Timur Kim
Я что то не понял, а он что был открыт для сопровождающих?
Каждый день новости про аэропорт смешнее друг друга.
То там персонал носит вещи пассажиров, то закрыли вход для сопровождающих.
oyb_ uzb!
Нет объекта большего унижения своих граждан, как аэропорт Ташкента