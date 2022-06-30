На международном соревновании в Эгридире (Турция) снайперы Узбекистана заняли второе место, опередив команды Германии, Катара и Азербайджана. Первое место заняла команда Турции, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

В международном конкурсе «Лучшая команда снайперов» участвовали 33 команды из 12 стран и 15 команд из самой Турции, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.

Соревнования, включавшие в себя дневные и ночные практические занятия, проходили в течение 10 дней. Стрельба выполнялась в том числе во время движения на вертолёте и катере.

Участникам не разрешалось использование лазерных дальномеров. Снайперы определяли цели на расстоянии 1000 и более метров с помощью оптических приборов и должны были уничтожить их в течение заданного времени.

В ночное время участники в течение шести часов передвигались по горной местности по магнитному азимуту, уничтожая цель на неопределённом расстоянии.

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