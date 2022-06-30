30 июня — 1 июля в Нью-Йорке пройдёт первое в истории Совещание высокого уровня ООН по глобальной безопасности дорожного движения, созванное председателем Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Каждые 24 секунды в мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает один человек. Ежедневно на дорогах погибает в среднем 3500 человек, в том числе 500 детей. В год это около 1,3 миллиона человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая является соорганизатором совещания. Ещё около 50 миллионов человек ежегодно получают травмы, часто с последствиями на всю жизнь.

‎Дети и молодёжь в возрасте от 5 до 29 лет подвержены большему риску умереть в результате ДТП, чем от любой болезни или другого риска для здоровья. Все эти факты являются подтверждением того, что дорожная безопасность является вызовом для всех стран, отмечают в ООН.

«Устойчивое развитие невозможно без повышения безопасности на дорогах мира», — заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольга Альгаерова. Несмотря на принимаемые меры, ситуация в этой сфере в мире ухудшается.

В 2021 году в Узбекистане дети были участниками 1409 ДТП, 1209 детей получили травмы и 246 скончались. Около 70% пострадавших и умерших детей были пешеходами, 11% — велосипедистами, остальные около 20% — пассажирами автомобилей. Общее количество умерших в результате ДТП в прошлом году составило около 2500 человек, увеличившись по сравнению с 2020 годом.

Затраты на устранение последствий ДТП ежегодно обходятся странам в 2−5% ВВП. Дорожные аварии в большей степени затрагивают беднейшие слои населения. Свыше 90% смертельных случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, при этом в Африке самый высокий уровень смертности — 26,6 человека на 100 тысяч жителей, в то время как в Европе этот показатель составляет 9,3.

Более половины всех смертей от ДТП в мире приходится на самых незащищённых участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

«Мы не обязаны платить такую цену за мобильность и транспорт. При таких масштабах ДТП нельзя рассматривать просто как „несчастные случаи“. На самом деле, в этих смертях и травмах нет ничего неизбежного, — заявила Ольга Альгаерова. — Потому что мы знаем, как создавать более безопасные транспортные средства; мы знаем, как строить безопасные дороги; мы знаем о пользе понятных и последовательных правил дорожного движения».

В прошлом году был принят Глобальный план десятилетия действий по безопасности дорожного движения на 2021−2030 годы (PDF). Он направлен на снижение смертности и травматизма в результате ДТП на 50% к 2030 году. «Сегодня мы ещё далеки от этого показателя», — отметила Ольга Альгаерова.

Она призвала государства-члены ООН выполнить политические и финансовые обязательства по обеспечению безопасности дорожного движения, начиная с соблюдения минимальных стандартов безопасности ООН для всех транспортных средств — как новых, так и подержанных.

«Вопросы безопасности дорожного движения должны быть включены в национальные стратегии, начиная от городского планирования и заканчивая образованием, а в национальных бюджетах должно быть обеспечено адекватное финансирование», — подчеркнула исполнительный секретарь ЕЭК ООН.

По итогам совещания планируется принять политическую декларацию, в которой будет подчёркнуто, что безопасность дорожного движения является «безотлагательным приоритетом развития, серьёзной проблемой общественного здравоохранения и вопросом социальной справедливости» (из проекта документа).

В мае сообщалось, что ЕЭК ООН при поддержке ЮНИСЕФ совместно с Министерством внутренних дел Узбекистана начала проведение национального Обзора безопасности дорожного движения. Обзор будет проводиться в течение 12 месяцев. Его результаты послужат основой для разработки новой политики, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения в Узбекистане.