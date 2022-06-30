Состоялось собрание акционеров АКБ «Узпромстройбанк», посвященное итогам деятельности банка в 2021 году. В нем приняли участие члены правления банка, акционеры и руководители соответствующих структурных подразделений.

Выступивший на собрании председатель правления АКБ «Узпромстройбанк» Сахи Аннакличев отметил, что благодаря процессам трансформации, осуществленным на основе стратегии реформирования банковской системы Узбекистана в 2020—2025 годах совместно с Международной финансовой корпорацией, достигнуты весомые результаты в ведении клиентоориентированного банковского бизнеса, подготовке учреждения к приватизации и повышении его инвестиционной привлекательности.

Констатировалось, что в данный период чистая прибыль банка выросла на 25% по сравнению с 2020 годом. По итогам 2021 года «Узпромстройбанк» занял первое место среди коммерческих банков. Рентабельность банковских активов составила 2%, рентабельность капитала — 13,8%. Банковский капитал увеличился в 1,15, депозитная база — в 1,1, а беспроцентные доходы — в 1,3 раза.

В отчетный год всего выделено кредитов на сумму 17 трлн сумов, в частности, на корпоративный бизнес — 11,8 трлн сумов, на малый и средний бизнес — 3,4 трлн сумов и на кредитование розничной торговли — 1,6 трлн сумов. В результате создано 17 200 новых рабочих мест.

В целях обеспечения клиентоориентированности деятельности банка внедрены новые услуги для населения. Розничные клиенты разделены на отдельные сегменты. Для перевода денежных средств за рубеж задействована система SWIFT GPI.

На собрании отмечалось, что в отчетный период совместно с опытными экспертами Международной финансовой корпорации успешно проведен третий этап процессов трансформации.

Задействована система сбора и анализа данных DWH, основанной на технологии Big Data.

Для клиентов с высоким уровнем риска налажен бухгалтерский учет.

На основе системы структурированного финансирования направлены средства на проекты корпоративных клиентов на 258 млн долларов. Для субъектов малого и среднего бизнеса внедрена отдельная балльная система.

В целях налаживания оказания услуг клиентам из любой сети начата работа по внедрению единой системы МФО. Все виды международных денежных переводов интегрированы в новую информационную систему банка. Количество центров банковских услуг доведено до 46, смарт-офисов — до 97.

В 2021 году деятельность «Узпромстройбанка» была несколько раз отмечена рядом международных оценочных организаций и экспертов.

Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch Ratings утвердили международный рейтинг банка на уровне «ВВ-».

Совместно с международной организацией стандартизации CERT создана новая система противодействия коррупции.

В сфере зеленого банкинга профинансированы 105 энергосберегающих проектов на сумму 90 млн долларов, направленных на охрану окружающей среды. Внедрена система управления экологическими и социальными рисками.

Для взыскания проблемных кредитов задействована система СOFT Collection.

Кроме того, банком в соответствии с указом президента Узбекистана от 9 июня 2021 года «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов» в целях развития индустрии строительных материалов осуществлен ряд работ. В этом направлении совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group разработана стратегия развития сферы до 2030 года. В регионах создано 13 центров по развитию производства строительных материалов.

На собрании также была представлена информация о проводимой работе по приватизации банка.

Подчеркивалось, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28 декабря 2021 года о внесении изменений и дополнений в постановление о мерах по приватизации и трансформации АКБ «Узпромстройбанк» с участием Международной финансовой корпорации, на основе утвержденной «Дорожной карты» по приватизации банка применяются системные меры.

На собрании обсуждены также планы работы банка на 2022 год. По более 20 вопросам приняты соответствующие решения.

На правах рекламы.