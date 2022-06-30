Premium Concept — одна из ведущих компаний в области продажи плитки и сантехники премиум-класса в Узбекистане. На рынке компания присутствует более 14 лет, что делает ее одной из опытных в данном сегменте. За годы работы было реализовано большое количество проектов, таких как Mirabad Avenue, Humo Arena, Amirsoy и прочие.





Компания регулярно отправляет дизайнеров и архитекторов посетить шоурумы и заводы производителей, чтобы они лучше знали, что за продукцию используют в своих проектах и почему эти бренды считаются ведущими в своей сфере. Поездки предназначены для специалистов, которые плодотворно сотрудничают с компанией. Это отличная возможность для архитекторов и дизайнеров посмотреть, как эту продукцию используют европейские специалисты и узнать для себя что-то новое.

Premium Concept является одной из первых компаний в Узбекистане в данном сегменте, кто начал практиковать подобного рода мероприятия. Компания полностью берет на себя все расходы в ходе поездки — от перелетов до проживания и транспорта.





В июне Premium Concept отправил две группы дизайнеров и архитекторов в Испанию посетить шоурумы и заводы по производству плитки, сантехники, мебели и аксессуаров для ванных комнат. Было отправлено 22 человека. В ходе поездки были посещены семь компаний большого холдинга Porcelanosa Grupo. Представители компаний провели детальную экскурсию по шоурумам и производству, показали, из чего и как делается их продукция, а также рассказали о тонкостях и деталях в производстве, которые отличают их от других производителей.





Группы узнали много нового о продукции, посмотрели не только новинки, но и весь ассортимент компаний Porcelanosa Grupo и выразили свои предпочтения. Поездка стала своего рода вдохновением, ведь над шоурумами работали большие специалисты из Испании, которые показали интересные идеи и решения в интерьере.

Отличительная черта производства компании Porcelanosa — это высокий уровень автоматизации. Практически полностью исключен человеческий фактор, что значительно уменьшает погрешность и брак. Отдельного внимания достойны склады, где хранится продукция. Это колоссальных размеров помещения, где практически нет людей. Огромный погрузочный кран автоматически поднимает и спускает палеты. Здесь даже вилочные погрузчики автоматизированы. На одном таком складе может храниться до 5 млн квадратных метров плитки.





Поездки прошли продуктивно и оставили море положительных эмоций. Одно дело — прочитать об этом или посмотреть видео, а другое — взглянуть на все это своими глазами.

Это далеко не последняя поездка. В будущем компания Premium Concept собирается только увеличивать количество отправляемых групп. Возможно и вы станете одним из тех, кто в следующий раз отправится в Испанию.

Сайт: conceptshop.uz

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