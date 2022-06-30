Президент Узбекистана Шавкат Мирзёиев 29 июня подписал закон «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией». Законодательная палата Олий Мажлиса приняла документ 1 февраля, Сенат одобрил его 28 мая. Закон вступит в силу спустя три месяца со дня объявления (30 июня), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Закон устанавливает процедуру изъятия земельных участков или их частей, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования или аренды, для общественных нужд с компенсацией.

Документ не распространяется на земельные участки, находящиеся на правах собственности или в постоянном пользовании госорганов, учреждений, предприятий и махаллей.

Общественными нуждами признаётся изъятие земельных участков с компенсацией в следующих целях:

предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон, зон свободной торговли;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением месторождений общераспространенных полезных ископаемых);

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог республиканского и местного значения, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, инженерных объектов и линий системы энергетики и связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей, системы ирригации и мелиорации;

исполнение утвержденных генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств госбюджета;

реализация проектов, предусматривающих строительство за счет централизованных инвестиций зданий и сооружений государственных учреждений образования, здравоохранения, культуры и медико-социального обслуживания, указанных в государственных инвестиционных программах.

Закон запрещает толкование изъятия земельных участков для любых других целей в качестве изъятия для общественных нужд.

Порядок изъятия земельных участков

При наличии необходимости и основания для изъятия земельного участка в связи с отсутствием другого подходящего участка для реализации проектов и работ в вышеуказанных целях инициатор подготавливает обосновывающие материалы.

При этом, в первую очередь, выявляются земельные участки, на которых расположены непригодные для проживания, в том числе вследствие физического износа, аварийности, жилые дома и жилые помещения (за исключением объектов материального культурного наследия), неиспользуемые объекты (строения, сооружения), а в случае невыявления таких земельных участков выбираются другие земельные участки.

Обосновывающие материалы готовят республиканскими органы госуправления. Они вносят их в Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей или Ташкента.

После рассмотрения или подготовки обосновывающих материалов хокимияты для получения заключения и иных сведений направляют запросы в территориальные органы строительства и Палаты государственных кадастров.

Затем в течение 10 рабочих дней готовится и передаётся информация о схеме размещения объектов строительства и полный перечень правообладателей на данный земельный участок и находящихся на нем объектов недвижимости.

После получения заключений хокимияты в месячный срок определяют, в том числе с выездом на места, предварительный размер компенсации, предоставляемой правообладателям, а также расходов, связанных с изъятием земельных участков, в том числе с оценкой прав на земельный участок, рыночной стоимости недвижимости, и их сносом, с учетом общего количества, вида, состояния, местонахождения недвижимости и иных критериев.

Земельные участки рядом с объектами материального культурного наследия и сопряженных с ними территориях изымаются с соблюдением требований закона «Об охране и использовании объектов культурного наследия» и других законодательных актов.

Для реализации проектов и изъятия земельных участков может быть принято постановление Кабинета министров. Такая инициатива и обосновывающие материалы госорганов вносятся в Кабмин, который принимает решение. В этом случае все обязанности, возложенные на инициатора, исполняются хокимиятами.

В течение 5 рабочих дней со дня определения предварительного размера компенсации обосновывающие материалы вносятся для согласования в наблюдательный совет республиканских и региональных фондов. За счёт средств этих фондов возмещаются убытки физических и юрлиц в связи с принятие решений об изъятии земли со стороны хокимиятов и правительства.

Наблюдательный совет в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет инициатора и хокимиятов о принятом решении, а затем согласовывает либо отказывает в согласовании обосновывающих материалов.

Если материалы согласовываются, то наблюдательный совет резервирует денежные средства в сумме, равной предварительному размеру компенсации, предоставляемой правообладателям.

В случае отказа обосновывающие материалы могут быть повторно внесены инициатором в наблюдательный совет после устранения причин отказа.

В течение 3 рабочих дней после получения письменного согласия наблюдательного совета хокимияты вносят документы на рассмотрение Жокаргы Кенеса Каракалпакстана или местного кенгаша. Без согласия набсовета вносить документы запрещается.

Соответствие инициативы по изъятию земельного участка общественным нуждам и рациональности ожидаемых затрат, связанных с изъятием земельного участка, предварительно рассматривается на очередном открытом заседании Жокаргы Кенеса или местного кенгаша, созываемом после внесения обосновывающих материалов.

По итогам предварительного рассмотрения принимается решение о проведении открытого обсуждения инициативы по изъятию земельных участков либо об её отклонении.

Заседания Жокаргы Кенеса и местных кенгашей по предварительному рассмотрению инициативы по изъятию земельного участка проводятся открыто с участием представителей СМИ и общественности.

В месячный срок со дня принятия кенгашами решения об отклонении инициативы по изъятию земельного участка обосновывающие материалы могут быть внесены повторно после устранения причин отклонения.

В случае повторного принятия Жокаргы Кенесом, местными кенгашами решения об отклонении инициативы по изъятию земельного участка запрещается повторное внесение именно этой инициативы в течение 5 лет.

Решение о проведении открытого обсуждения направляется инициатору и в Совет министров Каракалпакстана, хокимияты соответствующей области, Ташкента или района (города) в течение 1 рабочего дня после его принятия.

Решение о проведении открытого обсуждения должно быть опубликовано в полном объеме на следующий рабочий день после его поступления на официальном вебсайте хокимиятах и в других СМИ, а также на официальных страницах данных госорганов в соцсетях.

Открытое обсуждение с правообладателями проводится в течение месяца со дня принятия кенгашами соответствующего решения.

Инициатор должен отправить правообладателям письменное уведомление с указанием времени и места проведения открытого обсуждения по истечении 2 рабочих дней со дня принятия кенгашами решения о проведении открытого обсуждения, но не менее чем за 7 дней до проведения открытого обсуждения.

Правообладатели должны быть также уведомлены о времени и месте проведения открытого обсуждения через публикации на сайтах и соцсетях госорганов.

Открытое обсуждение организуется инициатором и в обязательном порядке обеспечивается аудио- и видеозапись процесса открытого обсуждения. Инициатор должен обеспечить присутствие СМИ на открытом обсуждении. Не допускается ограничение ведения аудио-, фото- и видеозаписи процесса открытого обсуждения.

Место проведения открытого обсуждения должно быть расположено вблизи места жительства или нахождения большинства правообладателей.

Инициатор должен обеспечить для правообладателей (их представителей) возможность онлайн-участия в открытом обсуждении.

Открытое обсуждение считается проведенным, если в нем приняли участие две трети правообладателей (их представителей).

В ходе открытого обсуждения инициатор должен ознакомить правообладателей с целями, условиями и перспективами изъятия данного земельного участка для общественных нужд и выслушать их мнение.

По итогам обсуждения инициатор составляет протокол, который подписывается представителем инициатора и всеми правообладателями, участвовавшими в обсуждении.

В протоколе указываются место, время проведения открытого обсуждения, состав участников, повестка дня, высказанные на обсуждении мнения. К протоколу прилагаются список участвовавших на обсуждении представителей инициатора и правообладателей, а также аудио- и видеозапись процесса открытого обсуждения.

В случае отказа правообладателей от подписания протокола составляется акт с указанием причин. На следующий рабочий день после составления протокола он в полном объеме публикуется на сайтах и соцсетях госорганов, а оригиналы протокола и акта направляются в кенгаши.

В случае непроведения открытого обсуждения в установленный срок обосновывающие материалы могут быть внесены в течение 15 рабочих дней в кенгаши для повторного рассмотрения инициативы по изъятию земельных участков.

Порядок принятия решения об изъятии земельных участков

В течение месяца после представления протокола, составленного по итогам открытого обсуждения, секретариат кенгашей подготавливает проект решения кенгаша об изъятии земельного участка.

В проекте решения Жокаргы Кенеса или кенгашей об изъятии земельного участка указываются:

географические координаты изымаемого участка;

основания и цели изъятия земельного участка;

сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных на изымаемом участке, подлежащих сносу, и их собственниках;

описание проекта и работ, которые будут осуществляться на изымаемом земельном участке, в том числе сведения о возводимых объектах, сроках начала и завершения реализации проекта и работ;

иные вопросы, связанные с изъятием земельного участка, в том числе предоставлением компенсации правообладателям.

Проект решения должен получить правовое заключение в органах юстиции, которые рассматривают документы и выдают заключение в течение 10 рабочих дней. Если орган юстиции выдаёт положительное заключение, проект решения рассматривается на очередном заседании кенгашей.

Представители инициатора и правообладатели могут участвовать на заседании кенгашей и вправе высказывать свои мнения, возражения, получать соответствующие разъяснения, а также наблюдать за процессом голосования депутатов по проекту.

Решение об изъятии земельного участка принимается большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, местных кенгашей.

Если проект не набрал большинство в две трети голосов от общего числа депутатов, то инициатива считается отклоненной. При этом данная инициатива не может быть повторно внесена в течение 5 лет.

Решение кенгаша об изъятии земельного участка либо об отказе должно быть опубликовано на официальном вебсайте хокимиятов и в СМИ.

При этом решение кенгаша об изъятии земельного участка не является основанием для сноса объектов недвижимого имущества, расположенных на данном земельном участке.

Порядок заключения соглашения с правообладателями

После принятия решения кенгаша об изъятии земельного участка хокимияты проводят работу по достижению соглашения с правообладателями по условиям, видам и размеру компенсации.

После достижения соглашения подписывается двустороннее соглашение, которое нотариально удостоверяется и направляется в территориальные управления Палаты государственных кадастров, а также налагается запрет на отчуждение недвижимости, расположенного на данном земельном участке.

Виды, размер и срок предоставления компенсации, а также срок освобождения недвижимости после предоставления компенсации в полном объеме предусматриваются в соглашении. При этом срок освобождения исчисляется со дня предоставления компенсации в полном объеме и не должен превышать шести месяцев.

После подписания соглашения отчуждение недвижимости на изъятой земле допускается при наличии письменного согласия хокимията либо в случае расторжения соглашения.

Лицо, приобретшее сносимый объект, является правопреемником прежнего правообладателя по правам и обязанностям, вытекающим из соглашения.

После предоставления компенсации в полном объеме запрещается отчуждение недвижимости расположенных на изъятом земельном участке.

В случае незаключения соглашения не допускается совершение действий, препятствующих правообладателю свободно распоряжаться принадлежащими ему объектами. Речь идёт про отключение жилого (нежилого) помещения производственных и других зданий и сооружений от сетей коммуникации, в том числе водоснабжения, водоотведения, электричества, связи, тепла и газа, блокирование доступа к объектам недвижимости, создание условий для воспрепятствования достойной жизни с целью принуждения к подписанию договора.

Порядок компенсации

В соответствии с законом, в связи с изъятием земельного участка компенсации подлежат:

рыночная стоимость недвижимости, расположенной на изъятом земельном участке;

рыночная стоимость права на изъятый земельный участок (за исключением права аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения);

рыночная стоимость многолетних насаждений, расположенных на изъятом земельном участке;

расходы, связанные с переездом, в том числе с временной арендой другого объекта недвижимости;

упущенная выгода, которая могла быть получена от использования земельного участка и расположенных на нем объектов (при этом учитывается прибыль, которая могла быть получена с момента освобождения земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества до восстановления предыдущей деятельности, но не свыше 1 года, или прибыль, которая могла быть получена от сезонного урожая);

иные расходы и убытки правообладателя, предусмотренные законодательством или соглашением.

В качестве компенсации производится единовременная выплата в размере 5 процентов от рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, за неудобства, причиненные правообладателю в связи с изъятием земельного участка.

При наличии самовольно возведенных жилых (нежилых) помещений, производственных и других зданий и сооружений на изъятом земельном участке, принадлежащем в соответствии с законодательством правообладателю, их рыночная стоимость также подлежит возмещению в полном объеме.

Лицам, владеющим добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет (приобретательная давность) жилым помещением, не имеющим правоустанавливающих документов на это жилое помещение, расположенным на земельном участке, возмещается стоимость этих объектов недвижимого имущества в случае подтверждения уплаты налогов на эти объекты недвижимого имущества.

Компенсация может быть выплачена деньгами, в том числе для временной аренды жилых и нежилых помещений, предоставление в собственность другой недвижимости и иные виды компенсаций по соглашению.

Срок предоставления имущества в новостройке взамен сносимой недвижимости не должен превышать 24 месяцев со дня предоставления другого объекта во временно пользование. В случае нарушении сроков хокимияты выплачивают пеню.

Министр юстиции Русланбек Давлетов заявил, что закон «положит конец проблемам, которые мучают народ уже несколько лет» и «страхует» от сноса 3 миллиона домов без документов.