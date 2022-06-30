Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня подписал указ «О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днём молодёжи» (отмечается 30 июня).

Среди 45 человек, получивших награду «Келажак бунёдкори» («Созидатель будущего»), есть героиня проекта «Газеты.uz» «Узбекистанцы за рубежом» Шахло Ходжаева, которая работает инженером по бизнес-аналитике в американской компании Amazon.

Шахло Ходжаева родилась в Бухаре в 1993 году. В 2014 году окончила Вестминстерский университет в Ташкенте, а в 2017-м — получила степень магистра в Университете Коннектикута. Также работала аналитиком данных в компании Global Payments.

Медаль «Келажак бунёдкори» присуждена молодым людям, «которые, проявляя целеустремленность, знания и потенциал, таланты и способности, достигают успехов в разных сферах и вносят достойный вклад в развитие Нового Узбекистана, приумножение его славы на мировой арене, своей любовью и преданностью Родине и народу, высокими патриотическими и нравственными качествами служат примером для сверстников», говорится в указе.