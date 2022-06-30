В соцсетях распространилось видео, на котором видно ребёнка с врождённым генетическим заболеванием. Через несколько часов после рождения ребёнок скончался. В пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана прокомментировали этот случай.

В сообщении говорится, что 4 июня примерно в 4:00 в родильное отделение центральной больницы Дустликского района Джизакской области поступила 28-летняя женщина на 36-й неделе беременности. В 6:10 у неё родился мальчик весом 2800 г и ростом 47 см с диагнозом «врождённый ихтиоз тяжёлой степени». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через два часа после рождения ребёнок скончался.

Как сообщил Минздрав, родители ребёнка приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой. Для обоих это второй брак, от первого брака у каждого из них есть здоровые дети. Беременность у женщины протекала без осложнений.

«Медициной доказано, что в большинстве случаев у людей, являющимися близкими родственниками, дети рождаются с различными наследственными заболеваниями», — говорится в сообщении. Это могут быть серьёзные задержки в умственном и физическом развитии, хромосомными болезни.

Минздрав обратился к молодым людям, готовящимся к браку, с призывом не вступать в родственные браки и проходить медицинское обследование.