Сеть магазинов GOODZONE выражает благодарность своим клиентам за выбор.

GOODZONE объявляет скидки до 40% на весь ассортимент бытовой техники и электроники в честь четырехлетия сети.





Акция действует 1, 2 и 3 июля во всех филиалах GOODZONE.

Не стоит упускать возможность приобрести технику по выгодным ценам. Количество товаров ограниченно.





Акция не распространяется на рассрочку.

GOODZONE отбирает товары ведущих брендов, чтобы покупатель был всегда доволен выбором.





Сети магазинов важно, чтобы каждый клиент купил именно то, что ему нужно. GOODZONE помогает сделать правильный выбор.

Колл-центр: (+998) 71−207−0307.

Адреса филиалов GOODZONE:

Чиланзарский р-н, м-в Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor.

Ориентир: станция метро «Мирзо Улугбек»;

Ориентир: станция метро «Мирзо Улугбек»; Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мустакиллик, 7.

Ориентир: бывш. консерватория;

Ориентир: бывш. консерватория; Яшнабадский р-н, ул. Бирлашган, 6-й проезд.

Ориентир: рынок «Авиасозлар» (бывш. «Кадышева»);

Ориентир: рынок «Авиасозлар» (бывш. «Кадышева»); Юнусабадский р-н, ул. А. Темура, 129Б.

Ориентир: станция метро «Шахристан»;

Ориентир: станция метро «Шахристан»; ул. Сагбан, 4/1.

Ориентир: мечеть Исламабад;

Ориентир: мечеть Исламабад; Учтепинский р-н, м-в Чиланзар-25, 57;

Сергелийский р-н, Янги Сергели, 53.

Ориентир: напротив машинного базара;

Ориентир: напротив машинного базара; Бухара, ул. Ибн Сино, 4.

Ориентир: мечеть Файзабад;

Ориентир: мечеть Файзабад; Самарканд, ул. Гагарина, 178.

Ориентир: «Трастбанк».

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