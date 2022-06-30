Юнусабадский суд по уголовным делам Ташкента 27 июня вынес приговор по делу о массовой потасовке с применением ножей в столице, произошедшей прошлой осенью, сообщила пресс-служба Ташкентского городского суда.

Вечером 31 октября 2021 года на улице Богишамол произошёл конфликт с участием нескольких лиц. На записи с камеры наблюдения было видно, как к пяти мужчинам на автостоянке подъезжают два автомобиля, из которых выбегают более 10 человек и направляются в их сторону. Пятеро мужчин убегают от них, двое успевают сесть в автомобиль Equinox и уехать. Двое нападавших успевают проколоть ножом передние колёса машины.

УКД ОВД Юнусабадского района возбудило уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершённое группой лиц; сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

Согласно материалам дела, Жахонгир А. (1982 года рождения), Миртолип Х. (1991), Султонмурод М. (1993), Сиявуш Х. (1996) и другие, личность которых не удалось установить во время следствия, вступили в преступный сговор. 31 октября они «вооружились ножами и другими предметами и напали на пятерых человек возле торгового центра рядом с Ташкентским педиатрическим мединститутом, угрожая убийством и насилием, совершили активные действия, демонстрирующие возможность убийства и нанесения телесных повреждений», однако объекты нападения успели сбежать с места инцидента.

Как говорится в сообщении городского суда, один из подсудимых Ботирходжа Т. (1992), работавший администратором сауны в развлекательном заведении «Шодлик» в Юкоричирчикском районе, в ноябре 2021 года вступил в преступный сговор с Султонмуродом М. Сообщается, что они организовали там притон. С каждого клиента они предположительно получали по 200 тысяч сумов и забирали себе 50 тысяч сумов в качестве доли.

Уголовное дело рассмотрел судья Муроджон Мирзажонов. Пострадавшими по делу проходили шесть человек, обвиняемыми — пять.

Суд признал Жахонгира А. виновным по части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия) и назначил исправительные работы сроком на 1 год с взысканием 20% зарплаты в доход государства. Но с учётом его содержания под стражей с 6 ноября по 27 июня судья посчитал назначенный срок отбытым и освободил его в зале суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на подписку о надлежащем поведении до вступления решения в силу.

Уголовное дело по части 1 статьи 248 (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств) в отношении Миртолипа Х. было прекращено без решения вопроса о его виновности.

При этом подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия) и вместе с суммированием неотбытого срока наказания по другому уголовному делу и вычетом части срока под стражей ему назначено 10 месяцев и 9 дней ограничения свободы. Он также был освобождён из зала суда под подписку о надлежащем поведении.

Сиявуш Х. также был признан виновным в угрозе убийством или применении насилия и вместе с суммированием неотбытого срока наказания по другому уголовному делу получил штраф в 50 базовых расчётных величин (11,15 млн сумов), а также ограничение свободы сроком на 2 года, 6 месяцев и 26 дней.

Султонмурод М. признан виновным по части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия), части 3 статьи 131 (сводничество или содержание притонов, совершенное группой лиц) и 229 УК (самоуправство) и приговорён к 3,5 годам лишения свободы.

Суд также признал Ботирходжа Т. виновным в сводничестве и самоуправстве и приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.