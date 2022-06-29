Автопутешествия по Узбекистану: куда отправиться, на чём ехать и к чему готовиться

Туристический потенциал нашей страны огромен, но в полной мере не реализован даже в основных визитных городах-достопримечательностях. А если вам интересен настоящий Узбекистан, то нужно съезжать с проторенных дорог.
Сегодня в Узбекистане есть много гидов и команд, которые предлагают групповые и индивидуальные маршруты: «Таинственный Узбекистан»
, «Вместе.uz. Туризм», «Удивительное вместе»
. Существуют активные региональные группы, например, «Ферганская долина-Путешествия»
. В Каракалпакстане пользуются популярностью джип-туры по дну бывшего Аральского моря. Представлены тематические микротуры (к примеру, этно-фото-авто-мастер-классы
) и масштабные организованные ежегодные автопробеги типа «Ралли Муйнак», периодические заезды «Ташкент-Арал»
или серия автоквестов
в рамках проекта Discover Rally Tour.
Об интересных локациях для самостоятельных автопутешествий рассказывает специальный проект «Open Uzbekistan», который полюбили более 96 тысяч подписчиков в Telegram
и 539 тысяч фолловеров в Instagram
.
План своей автоэкспедиции «Узбекистан вдоль и поперек»
я вынашиваю уже несколько лет: собираю информацию по крупицам и дополняю маршрут путешествия, который по замыслу должен охватить всю страну.
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