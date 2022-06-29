Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в интервью «Америка овози» («Голос Америки») ответила на вопрос об оппозиции в Узбекистане. Интервью было записано во время недавнего визита главы верхней палаты парламента в Вашингтон.

Журналист американской медиакомпании Навбахор Имамова отметила, что международные организации в своих отчётах отмечают отсутствие политической конкуренции в Узбекистане, оппозиции в политическом поле и парламенте. Она спросила, что может ответить глава Сената на вопрос, почему в Узбекистане до сих пор нет реальной оппозиции.

«Почему нет оппозиции? Есть же, везде критикуют. Но, наверное, нужно время, чтобы она сформировалась отдельным институциональным образом. Сейчас [есть] свобода мысли. В интернете высказываются очень острые мнения в отношении и парламента, и руководства, и правительства и так далее. Разве это не оппозиция? Сам народ тоже может быть оппозицией», — заявила она.

По её словам, в любой развитой стране, даже в самой развитой, где все сыты, будет присутствовать недовольство народа. «Я считаю это нормальным», — сказала глава Сената.

Танзила Нарбаева отметила, что представители вышестоящих органов сейчас спустились «вниз», чтобы принимать и реагировать на обращения граждан.

«Сейчас „верхи“ спустились „вниз“. Если следить за СМИ, и каждый министр, и председатель Верховного суда, и генпрокурор и другие высокопоставленные лица спустились „вниз“. Чтобы среди населения не было понятий „высоких“ инстанций и „низкого“ уровня, президент Мирзиёев спустил всех чиновников „вниз“. Куда бы граждане ни обращались с жалобой, их проблему выслушают», — сказал она.

В декабре 2019 года президент Шавкат Мирзиёев, говоря о политической оппозиции, отмечал, что нужно создавать среду, чтобы она появилась внутри страны и знала все проблемы народа.

В сентябре 2021 года, в преддверии президентских выборов, первый замглавы Сената Садык Сафаев назвал оппозицию одним из ключевых факторов устойчивого развития общества.

«Без неё, без критики, то есть без альтернативных идей общество не может развиваться», — подчеркнул он. Общество заинтересовано в появлении оппозиции, но она должна сформироваться естественно, добавил сенатор.