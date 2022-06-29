28 июня в возрасте 73 лет ушёл из жизни известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Ибрагим Хаккул, сообщил Союз писателей.

Ибрагим Хаккул родился 28 марта 1949 года в Шафирканском районе Бухарской области. После окончания школы в 1966—1970 годах учился в Бухарском государственном педагогическом институте.

Работу начал в газете «Шофиркон хакикати», где его первыми материалами были статьи о литературе. С 1972 года до последних дней жизни работал в Институте узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистана.

Автор более 20 книг, посвящённых узбекской литературе, в том числе один из авторов двухтомника «История узбекской литературы» на русском языке. Его авторству также принадлежит четырёхтомная книга «Возвращение в Навои».

Учёный входил в редколлегии Союза писателей, журналов «Узбекский язык и литература», «Тафаккур», «Накшбандия». Некоторые из его статей и книг переведены на турецкий, уйгурский, азербайджанский, таджикский и русский языки.