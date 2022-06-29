Ташкентское городское предприятие электрических сетей прокомментировало отключения электроэнергии в столице, наблюдающиеся в последние дни практически во всех районах столицы.
Интернет-пользователи сообщают об отключения электричества по несколько раз в день, неработающих светофорах, снижении давления воды и других проблемах, связанных с перебоями энергоснабжения.
По данным Ташкентского ПЭС, в эти дни во всех регионах Узбекистана из-за аномальной жары местами происходит увеличение нагрузки на трансформаторные подстанции, что приводит к авариям.
В столице предприятие и подведомственные ему районных энергоснабжающие организаций сформировали рабочие группы и противоаварийные бригады, чтобы устранять проблемы в круглосуточном режиме.
В то же время для основательной подготовки к осенне-зимнему сезону 2022−2023 годов проводится модернизация и реконструкция сетей энергоснабжения. Для безопасного проведения этих работ «подача электроэнергии отключается в плановом порядке».
«Уважаемые потребители, с учётом сложившейся сложной ситуацией просим всех потребителей электроэнергии соблюдать простые правила энергосбережения и рационально использовать электроэнергию», — говорится в сообщении.
В ТПЭС напомнили, что высокие температуры повышают вероятность коротких замыканий на перегруженных линиях электропередачи. Предприятие рекомендует с помощью специалистов проверить исправность электропроводки в квартирах и домах, а также правильность изоляции электрических розеток.
С начала июня Ташкентское городское предприятие электросетей у себя в Telegram-канале также публикует рекомендации по экономии электроэнергии. В частности, жителей призывают отключать неиспользуемую технику и бытовые приборы от сети, поскольку даже в режиме ожидания они потребляют электричество.
Установка холодильника рядом с газовой плитой или радиатором отопления может увеличить расход электроэнергии, потребляемой холодильником, на 20−30%. Стиральная машина потребляет меньше электроэнергии при стирке на низких температурах (+30…+40 градусов), говорится в сообщениях предприятия.
Равшан Мухаммадиев
Вот всегда так, аномальная жара. Аномальные дожди топят город. Эхххх.
Антон Павлович
Аномально непрофессиональные чиновники всегда все валят на кого то и чего то.
DSWill
Почему аномальная? Вполне себе обычная, каждое лето так бывает. И каждый раз к ней не готовы
Maria Smola
Холодильник жрет 300-400 квт В ГОД! :) Даже если он на 50% увеличит расход э/э это никак не повлияет на нагрузку)
Водер Ексекс
Почему модернизацию не проводят сухой зимой, когда нагрузка ниже не понятно. Как только наступает жара и нагрузка на сети возрастает, так сразу модернизация..