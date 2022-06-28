Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов июня посетил саксауловый лес в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, который на протяжении более 12 лет растит местный житель.

Номоз Джумаев с семьёй с 2009 года выращивает в песчаной пустыне в родной махалле «Кора янток» саксауловый лес, который сегодня занимает 35 га. В 2018 году «Газета.uz» писала о нём, назвав его «Победителем пустыни». В августе того же года президент Шавкат Мирзиёев наградил Номоза Джумаева, чей труд позволил остановить наступление песков на село, орденом «Дустлик».

Недавно Номоз Джумаев сообщил, что может лишиться леса из-за выставления земельного участка на аукцион. По его словам, он не раз обращался в хокимият области для получения прав на владение участком по закону. Но эти обращения не нашли положительного решения.

Замглавы Госкомэкологии и глава управления экологии региона изучили территорию, где, согласно подсчётам, высажено свыше 100 тысяч деревьев саксаула.

Исломбек Бокижонов (второй слева) и Номоз Джумаев (посередине). Фото: Управление экологии Сурхандарьи.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областного управления экологии, Исломбек Бокижонов заявил о планах внести письма и предложения в соответствующие инстанции, чтобы присвоить этой территории статус государственного памятника природы или национального природного парка.

Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях», государственные национальные природные парки являются природоохранными учреждениями, территории (акватории) которых включают природные комплексы, имеющие особую экологическую и эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, рекреационных, просветительных, научных и культурных целях. Государственными памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, эстетическом, культурном отношении объекты естественного происхождения. На территории расположения памятников природы запрещается всякая деятельность, угрожающая их сохранности.

В ведомстве отметили, что высоко ценят проделанную Номозом Джумаевым работу и его вклад в борьбу с переносимыми песками.

В управлении подтвердили, что мораторий на вырубку деревьев не распространяется на саксаул, потому что это растение не входит в Красную книгу и в перечень ценных видов деревьев.

Тем не менее, Госкомэкологии намерен принять все необходимые меры для сохранения саксаулового леса, отметили в комитете.