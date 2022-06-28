В управлении народного образования Наманганской области выявлен случай хищения бюджетных средств в крупном размере, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе доследственной проверки установлено, что материально ответственные лица управления и другие заключили с нарушением требований закона о государственных закупках договоры о покупке 13 видов спортивного инвентаря на сумму, завышенную на 537,1 млн сумов.

Возбуждены уголовные дела по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.